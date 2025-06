Keď Elon Musk viedol predvolebnú kampaň po boku Donalda Trumpa, rozdával milióny, burcoval davy a pôsobil ako futuristický krstný otec novej éry. No zatiaľ čo bol v Oválnej pracovni ako doma, jeho súkromný život sa rúcal pod ťarchou drog, rodinných hádok a čudného správania, ktoré znepokojilo aj jeho dlhoročných spojencov.

Podľa ľudí oboznámených s jeho každodenným fungovaním si E. Musk pravidelne dopriaval ketamín – a to natoľko, že mu poškodzoval močový mechúr. Užíval extázu, psychedelické huby a nosil so sebou krabičku s dvadsiatimi tabletkami na deň – medzi nimi aj Adderall. Na verejnosti pôsobil čoraz chaotickejšie: gestá pripomínajúce nacistický pozdrav, neurčité odpovede a záchvaty smiechu počas oficiálnych vystúpení sa stali normou.

Elon Musk však poprel tvrdenia o pravidelnom užívaní ketamínu a iných drog, ktoré uviedol The New York Times. Na sociálnej sieti X napísal: „Aby bolo jasné, NEBERIEM drogy! The New York Times klamal.“

