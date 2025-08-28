Americký prezident Donald Trump je podľa Bieleho domu nespokojný, ale nie prekvapený z ruského útoku na Kyjev, pri ktorom zahynulo najmenej 19 ľudí.

„Správa ho nepotešila, ale ani neprekvapila. Ide o dve krajiny, ktoré sú vo vojne už veľmi dlho,“ povedala hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová s tým, že prezident sa k situácii vyjadrí neskôr.

Hovorkyňa v úvode prejavu ruský útok nespomenula, namiesto toho sa venovala vnútropolitickým témam, čo je pozoruhodné opomenutie, pretože boli poškodené aj budovy misie Európskej únie a Britskej rady.

Na útok sa v rámci otázok spýtal až jeden z novinárov. „Rusko zaútočilo na Kyjev a podobne aj Ukrajina nedávno zasadila ranu ruským ropným rafinériám,“ povedala Leavittová.

Nočný útok predtým odsúdil Trumpov osobitný vyslanec pre Ukrajinu Keith Kellogg, podľa ktorého podobné činy ohrozujú snahy šéfa Bieleho domu o mierové ukončenie vojny.

