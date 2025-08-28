Masívny útok 629 dronmi a raketové útoky poškodili v noci na štvrtok budovu misie EÚ v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev. Poškodené boli aj obytné a ďalšie budovy v siedmich okresoch. Zomrelo najmenej 10 ľudí vrátane dieťaťa a 38 bolo zranených.

Predseda Európskej rady António Costa potvrdil informácie a vyjadril zdesenie. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha označil útok za úder na diplomatov a porušenie Viedenského dohovoru OSN. EÚ aj svet musia útok odsúdiť, dodal.

Rusko takto reaguje na diplomatické snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončenie vojny, vyhlásil Prezident Volodymyr Zelenskyj .

