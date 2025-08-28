Rusko má „naďalej záujem“ o diplomaciu, ale bude pokračovať v útokoch na Ukrajine, vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov po rozsiahlom nočnom útoku na Kyjev, ktorý si vyžiadal najmenej 15 mŕtvych vrátane štyroch detí. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že cieľom útokov boli vojenské zariadenia.

Na otázku, či existuje rozpor medzi deklarovaným záujmom Moskvy dosiahnuť pokrok v mierových rokovaniach a útokom, Peskov povedal, že na seba útočia obe strany, ale Rusko chce naďalej dosiahnuť svoje ciele diplomatickou cestou.

Peskov tvrdí, že ozbrojené sily si plnia svoje úlohy. „Pokračujú v útokoch na vojenské objekty,“ vyhlásil s tým, že Rusko zámerne necieli na civilistov.

