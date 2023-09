Americký dolár pred stredajšou správou o vývoji inflácie v Spojených štátoch oslabuje. Po komentároch šéfa japonskej centrálnej banky naopak posilňuje len.

Japonský jen pridával k doláru približne 0,95 percenta, za dolár sa platilo 146,42 jenu. Počas dňa len pridával k doláru aj viac ako percento, a bol tak najvyššie od 1. septembra.

Reagoval na víkendové komentáre guvernéra centrálnej banky Kazua Uedu, že by banka mohla ukončiť svoju politiku negatívnych úrokových sadzieb, keď bude na dohľad jej dvojpercentný inflačný cieľ. Ueda v rozhovore s denníkom Jomiuri šimbun povedal, že banka by mohla mať do konca roka dostatok dát na to, aby určila, či dokáže ukončiť záporné sadzby.

Dolár stráca pred dôležitou stredajšou správou o inflácii v USA, ktorá by mala poskytnúť usmernenie, ako sa bude ďalej vyvíjať výška úrokových sadzieb. Vo všeobecnosti sa očakáva, že americká centrálna banka na budúci týždeň na zasadnutí svojho menového výboru zvyšovanie úrokov pozastaví.

Ďalšie zvyšovanie sadzieb ešte v tomto roku je však stále na stole, ak by údaje naznačovali, že sa ekonomika a inflácia neochladzujú dostatočne rýchlo. Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, v rovnakom čase strácal 0,5 percenta na 104,55 bodu.