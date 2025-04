Situácia s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov na Slovensku je alarmujúca, upozornila Republiková únia zamestnávateľov. Riešením problému by mohlo byť vytvorenie atraktívnejších podmienok pre zahraničných pracovníkov, obmedzenie možností odchodu do predčasných dôchodkov, ale napríklad aj zníženie počtu štátnych úradníkov.

„Napríklad len v sektore dopravy evidujeme cez 16 400 otvorených pozícií. To je štrukturálny problém, ktorý bude ďalej negatívne pôsobiť na produktivitu našej ekonomiky, a tým aj na celkovú kvalitu života a verejné financie,“ uviedol viceprezident RÚZ Pavol Piešťanský.

Jednými z riešení sú užšie prepojenie vzdelávacieho systému s reálnymi potrebami trhu práce a jasné zadefinovanie spoločenskej objednávky, zmena v dôchodkovom systéme, inklúzia dlhodobo nezamestnaných občanov či zamestnávanie kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín vo vyššej miere.

Pre porovnanie, v Českej republike pracuje približne jeden milión cudzincov (19 percent pracujúcej populácie), zatiaľ čo na Slovensku je to len približne 115-tisíc (päť percent pracujúcej populácie). „Rozdiel ukazuje, že Slovensko má obrovský nevyužitý potenciál v oblasti zahraničných pracovníkov,“ skonštatoval Piešťanský. Zamestnávatelia navrhujú ďalšie zefektívnenie procesu ich prijímania a zamestnávania.

Okrem toho RÚZ navrhla zaviesť celonárodný stabilný a prepojený systém inklúzie na trhu práce či výrazné obmedzenie možnosti odchodu do predčasného dôchodku, prípadne túto možnosť zrušiť.

Zamestnávatelia by si vedeli predstaviť aj zvýšenie veku odchodu do dôchodku o jeden alebo dva roky nad rámec aktuálne platnej legislatívy. Prirodzeným odchodom do dôchodku zamestnancov verejného sektora a ich nenahradením alebo iba čiastočným nahradením by sa mal podľa RÚZ zredukovať počet týchto pracovník v najbližších trinástich rokoch až o 100-tisíc osôb. „Tým sa docieli väčšia dostupnosť zamestnancov pre súkromný sektor,“ dodala RÚZ.