Slovenskí hydinári pred Veľkou nocou predpovedajú nárast cien vajec o 15 percent v dôsledku zvýšeného dopytu. Táto informácia zrejme zarmúti najmä návštevníkov posilňovní, ktorí musia vymyslieť, ako prijať dostatok bielkovín a zároveň pri tom nezbankrotovať.

Vajcia sú skvelým zdrojom proteínu, tukov a mnohých dôležitých vitamínov a minerálov. Dva veľké kusy majú pri 150 kalóriách až 12 gramov bielkovín. Nájsť rovnako výživnú náhradu je ťažké, no nie nemožné. Portál Business Insider priniesol štyri potraviny, ktoré sú takisto skvelým zdrojom bielkovín.

1. Fazuľa

Jedna šálka fazule obsahuje približne 15 gramov bielkovín a 230 kalórií.

Jedným z najlepších zdrojov cenovo dostupného proteínu je fazuľa. Výživoví poradcovia ju považujú za superpotravinu, ktorá prispieva k dlhšiemu životu. Okrem bielkovín obsahuje aj vlákninu, ktorá vyvoláva pocit sýtosti a znižuje tak chuť do jedla. Horčík a folát zas podporujú zdravie svalov. Ďalšou výhodou fazule je jej dlhá trvanlivosť a široké využitie v kuchyni. Hodí sa do polievok, ako príloha a dokonca aj do dezertov.