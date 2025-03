Britský jadrový arzenál tvoria ponorky vybavené systémom Trident. Premiér Keir Starmer ich považuje za kľúčový odstrašujúci prostriedok, pred ktorým má podľa neho rešpekt dokonca aj samotný ruský prezident Vladimir Putin. „Je to dôvod, prečo je Spojené kráľovstvo v rámci Európy jednou z popredných krajín v oblasti obrany a bezpečnosti. Máme totiž vlastný nezávislý odstrašujúci prostriedok a sme oddaní NATO,“ vyhlásil politik.

Je to však naozaj tak? Britské kráľovské námorníctvo má v posledných rokoch predsa len na tričku niekoľko trápnych incidentov vrátane nepodareného odpalu rakiet či kolízie s francúzskou jadrovou ponorkou počas tajnej misie uprostred Atlantiku.

Systém Trident

Britský jadrový zbraňový systém pozostáva zo štyroch hlavných častí: rakiet, bojových hlavíc, ponoriek a podpornej infraštruktúry. V jeho arzenáli sú štyri ponorky triedy Vanguard. Menovite ide o HMS Vanguard, Victorious, Vigilant a Vengeance. Prvá z nich bola do služby uvedená v roku 1993 a posledná o šesť rokov neskôr. Všetky už dosiahli alebo čoskoro dosiahnu hranicu 25-ročnej životnosti.

Každá ponorka dokáže niesť až 16 balistických rakiet, ktoré možno vybaviť 12 samostatne cielenými bojovými hlavicami. Teoreticky to znamená, že každé plavidlo vie vypáliť až 192 hlavíc. Súčasná britská politika však obmedzuje ich počet na 48 kusov.

Pokiaľ ide o rozmiestnenie ponoriek, minimálne jedna musí byť neustále na mori. Tento princíp sa nazýva „nepretržité odstrašenie“ a tvorí základ britskej obrannej stratégie. Možno ho považovať za najvyššiu bezpečnostnú záruku Spojeného kráľovstva. Zo zvyšných troch musia vždy dve čakať pripravené v prístave, kým je tá posledná v oprave.

Nové prírastky

Admirál vo výslužbe Chris Parry, ktorý v kráľovskom námorníctve slúžil 37 rokov, plne súhlasí s názorom premiéra, že britské ponorky Rusom stále naháňajú strach. „Jedno takéto plavidlo dokáže rýchlo zničiť 40 ruských miest. V. Putin tak má nad čím premýšľať. Strach by to malo nahnať každému svetovému lídrovi,“ dodal veterán pre Telegraph. V závislosti od polohy by britská ponorka dokázala zničiť cieľ na území Ruska, napríklad Moskvu, do 30 minút od vydania rozkazu.

Niektorým predstaviteľom britského kráľovského námorníctva však robí pokročilý vek ponoriek obavy. Podľa nich môžu predstavovať vážne bezpečnostné riziko. Aj z tohto dôvodu už Británia pracuje na modernizácii flotily. Ponorky triedy Vanguard, ktorých životnosť už bola trikrát predĺžená, nahradia modely Dreadnought. Lodenica BAE Systems už vytvorila kýl prvej z nich.

Dreadnought sú najvýkonnejšie, najväčšie a technologicky najvyspelejšie lode, aké kedy boli pre kráľovské námorníctvo navrhnuté. Budú dlhé 153,6 metra a kompatibilné s raketami Trident. Do služby by mali vstúpiť v prvej polovici nasledujúceho desaťročia. Podľa predbežných plánov budú v prevádzke zhruba štyridsať rokov.

Pomoc zvonku

Británia sa síce rada chváli nezávislým jadrovým systémom, no nemá tak úplne pravdu. Celá infraštruktúra od raketových priestorov na ponorkách až po samotné rakety totiž pochádza zo Spojených štátov. Kráľovské námorníctvo sa tak spolieha na americké náhradné diely a technickú pomoc. Rakety pritom pravidelne posiela späť do USA, aby tu prešli renováciou. Jediná autonómia, ktorú Británia v tomto zmysle má, je ich odpal.

Britské jadrové hlavice Trident vychádzajú z amerického dizajnu a boli vyvinuté v rámci programu Spoločnej skupiny na výmenu atómových informácií. Ich testovanie prebiehalo v americkej Nevade.