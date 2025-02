Spojené štáty si po celé desaťročia užívali plody globálnej vojenskej prevahy. Kombinácia siahodlhých konfliktov v Iraku či Afganistane a narastajúcich bojových schopností Číny a Ruska ale začínajú na americké ozbrojené sily vyvíjať čoraz väčší tlak. Washington sa tak snaží obnoviť pripravenosť armády a zároveň ju modernizovať, aby bola pripravená na budúce hrozby.

Ak si chcú Spojené štáty udržať postavenie svetovej vojenskej veľmoci schopnej viesť a vyhrať ďalšie potenciálne vojny, musia zmeniť tri veci. Prvou sú samotné ozbrojené sily, a to najmä spôsob, akým bojujú, a vybavenie, ktoré používajú. Druhou je obranný priemysel, ktorý ich zásobuje vojenskou technológiou a mal by do svojich radov pustiť novšie a inovatívnejšie spoločnosti. Poslednou je obstarávací proces Pentagónu.

Kto má pravdu?

Odborníci sa nevedia zhodnúť, do akej miery by sa mali ozbrojené sily meniť. Niektorí sa domnievajú, že technologický pokrok je preceňovaný. Tradičné ukazovatele vojenskej sily, akými sú taktika, počet vojakov a zásoby munície, sú podľa nich stále rozhodujúcim faktorom. Umelá inteligencia bude mať podľa nich problémy s komplexnými úlohami, velitelia jej nebudú dôverovať a náročný terén bude pre robotické systémy prekážkou. Tento tábor zastáva názor, že Spojené štáty by mali investovať do rozširovania armády, lodnej flotily a výroby pokročilých rakiet.

Na opačnom konci spektra stoja radikáli, ktorí tvrdia, že sa povaha konfliktov zmenila. Roje lacných dronov môžu podľa nich ľahko poraziť oveľa drahšie bojové lietadlá. Zlatý stred predstavujú umiernení odborníci. Tí sa domnievajú, že na úplne prebudovanie vojenskej štruktúry je ešte priskoro, pretože umelá inteligencia a autonómne systémy ešte nedosiahli úroveň, ktorá by im umožnila úplne nahradiť vojakov z mäsa a kostí.

Dilemu by mohol vyriešiť takzvaný „high-low mix“, čiže kombinácia menšieho počtu sofistikovaných, no vysoko výkonných zbraňových platforiem a munície s oveľa väčším množstvom lacnejších, jednoduchších a prevažne bezposádkových zbraní. Optimalizácia tohto pomeru je predmetom intenzívnych debát, pričom najväčší otáznik spočíva v rozhodnutí, ktoré špičkové zbrane zrušiť a ktoré ponechať.

Priestor pre nové tváre

Dôležité nie je len to, čo Amerika nakupuje, ale aj od koho. Obranné kontrakty USA tradične zahŕňajú jedného hlavného odberateľa – vládu, ktorá stanovuje požiadavky a nesie všetky náklady na výskum a vývoj. Tento model vysvetľuje, prečo má americká armáda pri výbere výzbroje konzervatívny postoj.

Počet veľkých obranných spoločností dodávajúcich zbrane Pentagónu pritom klesol z 51 v roku 1993 na súčasných päť, čo spomalilo prijímanie nových technológií a sťažilo ozbrojeným silám udržiavanie technologického náskoku. „Konsolidácia vytvorila uniformitu a vytlačila odvážnych zakladateľov a inovatívnych inžinierov,“ tvrdí Shyam Sankar, technologický riaditeľ spoločnosti Palantir.

Spojené štáty by z tohto dôvodu mali do obranného sektora pustiť nové, inovatívne spoločnosti, ktoré sa špecializujú najmä na vývoj softvérov a umelej inteligencie, keďže moderné zbrane sú čoraz viac závislé od dát a algoritmov. Podpora spolupráce s technologickými firmami môže výrazne urýchliť vývoj moderných obranných riešení a zabrániť tomu, aby americká armáda začala v tomto smere zaostávať.

Firmy zo Silicon Valley už začínajú viac spolupracovať s americkým ministerstvom obrany, čo teší aj investorov. Podľa konzultačnej spoločnosti Bain & Company sa investície rizikového kapitálu do obranného priemyslu za posledné desaťročie zvýšili 18-násobne z 500 miliónov dolárov v roku 2014 na približne 8,7 miliardy dolárov v roku 2024.

Čas na reformu

Aktualizáciu si v neposlednom rade vyžaduje aj systém vládneho obstarávania. Spojené štáty síce majú najväčší obranný rozpočet na svete, no jeho prerozdeľovanie býva zdĺhavé a vo väčšine prípadov aj obeťou politických hier. Zástupca náčelníka amerického Zboru náčelníkov štábov má obavy, že obstarávací proces ministerstva obrany je zastaraný a pre súčasnú digitálnu éru nevhodný. Technológie napredujú závratnou rýchlosťou, pričom obstarávací systém ostáva pomalý a plný byrokracie

Armáde trvá roky získať nové zbrane, ktoré už z tohto dôvodu môžu byť v čase ich nasadenia zastarané. Reálne trvá aj dva roky, kým Pentagón od začiatku rozpočtového procesu uvoľní potrebné finančné prostriedky.

Ak si chcú Spojené štáty zachovať vojenskú dominanciu, obstarávací systém musí prejsť zásadnou reformou. Na mieste je zjednodušenie administratívnych procesov, odstránenie zbytočných regulácií a rýchlejšie prijímanie nových technológií. Bez tejto reformy nebude USA na udržanie vojenskej prevahy stačiť ani najväčší obranný rozpočet na svete.