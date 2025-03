Európa sa prebúdza do reality. Roky kupovala americké zbrane, tešila sa z technologickej prevahy – a teraz zisťuje, že bez USA ich ani len neudrží v chode. Po zmrazení pomoci Ukrajine a rastúcom napätí s Moskvou európske vlády pociťujú výčitky svedomia za desaťročia nákupov amerických zbraní, ktoré ich urobili závislými od Washingtonu, pokiaľ ide o ďalšie fungovanie ich výzbroje.

„Ak vidia, ako Trump zaobchádza so Zelenským, mali by byť nervózni. Hádže ho pod vlak,“ hovorí bývalý pilot Gripenu a šéf švédskej firmy Avioniq Mikael Grev. „Severské a pobaltské štáty by sa mali pýtať: urobí to isté aj nám?“ Dobrá otázka. Pretože ak áno, Európa má problém. A veľký.

Má Washington „vypínač“ európskych zbraní?

Diskusia sa dostala až k otázke, či USA disponujú tajnými mechanizmami, ktoré by mohli vyradiť z prevádzky stíhačky alebo systémy protivzdušnej obrany. Hoci takéto tvrdenia neboli nikdy potvrdené, odborníci nevylučujú, že by takéto opatrenia mohli existovať ,píše Financial Times. „Ak si vieme predstaviť, že niečo dokážeme ovládať jednoduchým softvérovým kódom, je pravdepodobné, že to existuje,“ tvrdí riaditeľ poradenskej spoločnosti AeroDynamic Advisory Richard Aboulafia.

V praxi však nemusí ísť o priame „vypnutie,“ ale skôr o postupnú degradáciu schopností. Pokročilé zbrojné systémy – od stíhačiek cez raketové systémy až po drony – vyžadujú neustálu údržbu, aktualizácie a dodávky náhradných dielov. Bez nich sa zbraňový systém rýchlo stáva nepoužiteľným.

„Nie je to len o vypínači,“ upozorňuje Justin Bronk z londýnskeho Royal United Services Institute. „Väčšina európskych armád je závislá od USA nielen v oblasti zbraní, ale aj v komunikáciách, elektronickom boji a dodávkach munície v prípade veľkého konfliktu.“

Podľa Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru vzrástol podiel USA na európskom dovoze zbraní z 35 percent v rokoch 2014 – 2018 na 60 percent v období 2019 – 2023.

Bývalý britský minister obrany Ben Wallace uviedol, že keby bol stále vo funkcii, jeho prvou reakciou by bolo zadanie analýzy „našich závislostí a zraniteľností voči medzinárodným partnerom – vrátane USA“.

Bojaschopnosť európskych stíhačiek v rukách USA