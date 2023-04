Kľúčovým cieľom Slovenska je znižovanie emisií v doprave a splnenie cieľov, ktoré si v tejto oblasti v rámci napĺňania záväzkov na európskej úrovni stanovilo. V spoločnom vyhlásení pri príležitosti sobotňajšieho Dňa Zeme sa na tom zhodli Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) a Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA)

„Niekedy sa môže zdať, že zástancovia biopalív sú v spore napríklad so zástancami elektromobility, ale to nie je pravda. Biopalivá, elektromobilita alebo aj vznikajúce projekty pre využívanie vodíka, to všetko sú nástroje, ktoré nám slúžia na znižovanie emisií v doprave. Biopalivá dnes predstavujú ekonomicky efektívnu a reálne dostupnú cestu na priblíženie sa k tomuto cieľu,“ povedal Radoslav Jonáš zo ZVVB a dodal, že ciele, ku ktorým sa v tejto oblasti Slovensko na európskej úrovni zaviazalo, sa momentálne bez podpory využívania biopalív ani nedajú splniť.

„Elektromobilita má na Slovensku veľký potenciál, ktorý sme ešte zďaleka naplno nevyužili a mnohé mýty, ktorým čelí, sa dajú odstrániť iba skúsenosťou. Inak povedané, ľudia spoznajú všetky výhody elektromobility až vtedy, keď sa s ňou aj reálne stretnú v širšom rozsahu ako dnes,“ povedal spoluzakladateľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu Peter Badík. Dodal, že zástancovia elektromobility nevnímajú biopalivá ako súpera alebo konkurenta.

„Biopalivá vnímame ako akýsi medzistupeň na ceste smerom od klasických fosílnych palív. Nie je, a objektívne to ani nemôže byť, definitívne riešenie, ale v súčasnosti je to významný prvok pri znižovaní emisií v doprave, čo je v konečnom dôsledku náš spoločný cieľ,“ uzavrel Badík.