Nemecká banka Commerzbank, ktorej hrozí prevzatie zo strany talianskeho konkurenta UniCredit, získala podporu kancelára Friedricha Merza. Vláda sa zasadzuje za silnú a nezávislú Commerzbank, napísal v liste adresovanom jej zamestnaneckej rade.

„Stotožňujem sa s názorom spolkového ministra financií, že nekoordinovaný a nepriateľský prístup, akým je prístup skupiny UniCredit, je neprijateľný,“ uviedol kancelár, pričom sa odvolal na skoršie vyhlásenie ministra financií Larsa Klingbeila.

UniCredit vlani získala 28-percentný podiel v Commerzbank. Taliani sa snažia zlúčiť druhú najväčšiu verejne obchodovanú nemeckú banku so svojou mníchovskou dcérskou spoločnosťou HypoVereinsbank (HVB), ale narážajú na odpor samotnej Commerzbank aj nemeckej vlády.

Jedným zo sporných bodov je skutočnosť, že UniCredit investovala do talianskych vládnych dlhopisov okolo 40 miliárd eur. To vedie k obavám, že ak by sa banka pre tieto dlhopisy dostala do problémov, Nemecko by nakoniec mohlo byť nútené zaplatiť účet za taliansky štátny dlh.