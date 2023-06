Indonézsky ostrov Bali plný pláží a ryžových polí sa usiluje prilákať nový druh turistov. Namiesto hostí, ktorí majú tendenciu nevhodne sa správať, hľadá talentovaných nomádov, dôchodcov a vyznávačov zdravého životného štýlu. Miestne úrady od začiatku roka deportovali 136 cudzincov za rôzne nevhodné správanie vrátane vyzliekania sa na verejnosti, výtržníckeho správania a porušovania pravidiel, informuje Bloomberg.



Opakujúce sa incidenty priviedli guvernéra Bali Wayanova Kosterova do dilemy; buď naďalej prijímať všetkých turistov, alebo si vyberať, ale tým zároveň riskovať nižšiu návštevnosť. Guvernér má však aj ďalšiu možnosť: premeniť ostrov na centrum zdravia a výskumu.



Indonézia rokuje o partnerstve s Klinikou Mayo a Clevelandskou klinikou s cieľom vybudovať lekárske centrum v Sanure, pokojnom mestečku na východnom pobreží, ktoré bude hostiť aj luxusné hotely a zariadenia starostlivosti o seniorov. Ďalším má byť výskumné centrum na ostrove Serangan, ktoré sa pripojí k inštitútu Tsinghua University.

Podobne ako susedné turistické destinácie aj ostrov Bali je závislý od cestovného ruchu, zdevastovala ho však pandémia, keďže mnohé hotely, reštaurácie a obchody so suvenírmi boli dlho zatvorené. Počet zahraničných návštevníkov sa minulý rok síce vrátil na 2,16 milióna z menej ako 60 v roku 2021, no stále je to len tretina z viac ako šiestich miliónov turistov, ktorí prišli v roku 2019.



Keďže sa zahraniční hostia vracajú, W. Koster hľadá nový plán cestovného ruchu, ktorý obmedzí vstup nežiaducich osôb a pritiahne tých, ktorí majú tendenciu míňať viac, čo vzpruží miestnu ekonomiku. „Cestovný ruch zostáva hlavnou oporou, ale bude v inej pozícii ako predtým,“ povedal guvernér. Turizmus sa podľa neho zmení z masového na kvalitatívny.



V prípade nevhodne sa správajúcich turistov Bali zvažuje zaviesť vstupnú daň a kvóty pre návštevníkov. Zároveň im zakáže horskú turistiku, dotýkať sa posvätných stromov či požičiavať si motorky. Svoju rolu zohrajú aj licencovaní turistickí sprievodcovia, ktorí budú cudzincov nielen sprevádzať, ale aj vyžadovať dodržiavanie pravidiel.



Cudzinci s kvalifikáciou v digitálnych, zdravotníckych, výskumných a technologických sektoroch by mohli dostať „zlaté víza“, ktoré im umožnia vlastniť majetok a zároveň rýchlo získať občianstvo. Hostia s ekvivalentom aspoň dvoch miliárd rupií (22,5 milióna eur) na svojich bankových účtoch budú mať nárok na „víza druhého domova“ s pobytom až desať rokov.