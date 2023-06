Predaj elektrických vozidiel sa do roku 2026 pravdepodobne zdvojnásobí. Ani to však celkom nepomôže v úsilí o elimináciu emisií z cestnej dopravy, uvádza Bloomberg s tým, že bude treba robiť viac. V minulom roku bolo na trh dodaných 10,5 milióna „plug-in“ osobných vozidiel, tento rok sa očakáva 14,1 milióna a do roku 2026 majú dodávky vzrásť až na približne 27 miliónov. Je to v dôsledku toho, že prudko stúpli predaje v Číne a USA. Kompenzuje to pomalší rast v Európe, kde je dopyt obmedzený najmä v dôsledku dier v dodávateľských reťazcoch a kríze životných nákladov.

Dodávky osobných automobilov so spaľovacím motorom boli na vrchole pred šiestimi rokmi, no nahradiť približne 1,3 miliardy áut ekologickejšími verziami potrvá nejaký čas. Približne 30 percent globálneho vozového parku bude do roku 2050 stále spaľovať benzín a naftu. V prípade ťažších úžitkových vozidiel sa očakáva, že len 32 percent sa v tomto časovom horizonte dekarbonizuje.

Analytici BNEF na čele s Colinom McKerracherom pripomínajú, že politici by sa mali prioritne zamerať na investície do nákladných vozidiel s nulovými emisiami. „Odstránenie emisií z cestnej dopravy si bude vyžadovať zainteresovanie všetkých.“

Súťaž beží

Výroba elektromobilov sa teraz rýchlo rozširuje, pretože výrobcovia automobilov ako General Motors a Volkswagen sú nútení držať krok so sprísňovaním emisných predpisov. Prestavujú svoje továrne, rozširujú výrobu, aby chrlili širokú škálu nových modelov áut s čoraz lepším dojazdom. Krajiny súťažia o prilákanie investícií na vybudovanie nových výrobných kapacít.



V USA veľa spravil balík štedrých dotácií na čisté technológie od prezidenta Joea Bidena. Podiel elektrických vozidiel v krajine sa podľa BNEF do roku 2026 viac ako strojnásobí na 28 percent predaja všetkých osobných vozidiel. Elektromobily budú dominantnejšími aj v Číne a Európe, kde sa ich podiel vyšplhá na 52, respektíve 42 percent.



Stále však platí, že problematickým článkom dodávateľského reťazca sa môže stať lítium. Najmä za predpokladu, že v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí nedôjde k žiadnym významným nálezom. Neistá zostáva aj úloha vodíka pri dekarbonizácii veľkých vrtných súprav, uviedli analytici BNEF.



Aby sa svet dostal k scenáru s čistou nulou, investície do nabíjacej infraštruktúry by do roku 2050 museli dosiahnuť až tri bilióny dolárov. „Podpora nabíjacej infraštruktúry sa musí dramaticky rozšíriť, a to aj pre vzdialené a inak nedostatočne obsluhované lokality,“ píše BNEF. „Husté verejné nabíjacie siete môžu pomôcť znížiť dojazd elektrických vozidiel, ktorý spotrebitelia potrebujú, čo následne zníži tlak na dodávky surovín pre batérie.“