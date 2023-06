Automobilky pôsobiace v Európskej únii vyviezli v minulom roku za jej hranice takmer 5,6 milióna osobných motorových vozidiel. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje nárast o približne 10 percent.

Ako ďalej vyplýva z údajov zverejnených Európskym združením výrobcov automobilov, najviac vozidiel putovalo do Spojeného kráľovstva. Celkovo išlo o takmer pätinu všetkých vývozov.

Na druhom mieste nasledovali Spojené štáty americké a tretiu priečku obsadila Ukrajina. Do prvej päťky sa ešte dostali Čína a Turecko.

Do USA vyviezli automobilky EÚ viac ako 700-tisíc vozidiel. Medziročne to predstavuje nárast o necelých 13 percent. Na Ukrajinu smerovalo takmer 440-tisíc automobilov. Vývozy do tejto krajiny pritom zaznamenali najvýraznejší medziročný nárast, a to o 110 percent. Do Číny sa vyviezlo niečo cez 400-tisíc áut a do Turecka okolo 330-tisíc.

Vývoz osobných automobilov z EÚ mal podľa združenia v uplynulom roku hodnotu 157,3 miliardy eur. Oproti roku 2021 stúpol o 24 percent. V tomto prípade patrí prvenstvo USA, Spojené kráľovstvo je na druhom mieste a po ňom nasleduje Čína.