Jazdenie po Slovensku sa môže nákladným dopravcom predražiť o desiatky percent. Najviac zmenu pocítia majitelia starších vozidiel, ktoré zaostávajú za ekologickými normami. Od júla totiž nadobudne účinnosť zákon, ktorý do legislatívy zavádza európsku smernicu Eurovignette, ktorá je novým spôsobom výpočtu mýta.

Podľa smernice sú autá rozdelené podľa vplyvu na životné prostredie do piatich CO2 tried, od čoho sa bude odvíjať aj platba za mýto. Na najvyššiu triedu dosiahnu iba elektrické a vodíkové vozidlá.

Majitelia najnovších nákladných áut s triedou EURO VI si priplatia o vyše tretinu viac, pretože budú automaticky zaradení do emisnej triedy 1. Ak ale prevádzkujú nízkoemisné vozidlá, oplatí sa im do mýtneho systému nahrať potrebné dokumenty, na základe ktorých môžu byť zaradení do emisnej triedy 4 – najekologickejšieho variantu pri spaľovacích motoroch.

Zvýšené náklady bude štát dopravcom čiastočne kompenzovať znížením sadzby dane pre ťažké nákladné vozidlá, ktorú nastavil na minimum podľa európskych pravidiel.

Zmena sa najviac dotkne áut registrovaných pred 1. júlom 2019, ktoré automaticky spadajú do najmenej ekologickej, z pohľadu ceny mýta aj najdrahšej kategórie, bez nároku na zaradenie do vyššej emisnej triedy.