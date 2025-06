Euro od začiatku roka masívne posilňuje voči americkému doláru, pričom kurz sa v posledných dňoch dostal nad hranicu 1,17 EUR/USD. Je to najvyššie od roku 2022. „Pre bežného človeka to znamená jediné. Dovolenka v krajinách s dolárovou menou je tento rok najlacnejšia za posledné štyri roky. Oplatí sa vycestovať do Severnej Ameriky – USA a Kanady, Strednej Ameriky, Karibiku aj Ázie,“ uviedol analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík.

Dolár oslabuje podľa neho v dôsledku protekcionistických krokov prezidenta Donalda Trumpa a tlakov vyplývajúcich z relatívne vysokých úrokových sadzieb v USA, ktoré Fed zatiaľ neznížil. „Dolárový index poklesol prvýkrát od roku 2022 pod hranicu 100 bodov, čím potvrdzuje klesajúci trend. Z technického hľadiska sa otvára priestor na pokles až k úrovni 90 bodov, teda k hodnotám, ktoré trh naposledy testoval v roku 2020, keď EUR/USD dosahoval úrovne 1,20 eura za dolár,“ skonštatoval Bajzík.

V roku 2024 vycestovalo do zahraničia takmer 1,8 milióna Slovákov, čo je nárast o 19 percent oproti predchádzajúcemu roku, no stále o 11 percent menej ako v roku 2019. Tento trend môže v roku 2025 ďalej posilniť oslabujúci dolár, ktorý sprístupňuje zámorské destinácie širšiemu okruhu Slovákov. Silnejšie euro znižuje reálne náklady na cestovanie a pobyt mimo eurozóny, čo by mohlo motivovať ešte viac ľudí plánovať dovolenku za oceánom.

Najvýhodnejšie destinácie podľa Bajzíka sú USA a Kanada, kde slabší dolár znižuje ceny ubytovania, prenájmu auta, vstupov do atrakcií či stravovania. Karibik a Stredná Amerika sú vďaka naviazaniu na dolár tiež výhodnejšie, pričom krajiny ako Dominikánska republika, Jamajka, Panama, Mexiko či Kostarika ponúkajú lacnejšie služby a exkurzie.

V Ázii je dolár bežnou transakčnou menou, čo zvyšuje kúpnu silu eura v krajinách ako Thajsko, Vietnam či Filipíny. „Pozor však na Japonsko alebo Južnú Kóreu. Aj keď japonský jen bol dlhodobo slabý, ceny sa prispôsobili a lokálny dopyt ostáva silný. Turisticky vyťažené mestá ako Tokio, Osaka či Soul sú stále relatívne drahé a výhodnosť nemusí byť taká výrazná,“ upozorňuje Bajzík.