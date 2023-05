Spoločnosť Apple pripravuje nové funkcie pre telefóny iPhone v rámci aktualizácie softvéru iOS 17. Na displeji v štýle inteligentnej domácnosti majú byť zobrazené informácie ako napríklad schôdzky v kalendári, počasie či nofitikácie, keď je iPhone uzamknutý a nachádza sa vo vodorovnej polohe. Na tmavom pozadí má byť viditeľný svetlý text, ktorým sa uľahčí čítanie. Informuje o tom Bloomberg.

Cieľom je spraviť z telefónov užitočnejšie nástroje aj v čase, keď ležia na stole alebo nočnom stolíku. S niečím podobným prišli aj spoločnosti Google Alphabet a Amazon.com. Napríklad Amazon na svojich tabletoch dlhodobo ponúka možnosť prejsť do režimu zariadenia inteligentnej domácnosti.

Apple plánuje predstaviť nový softvér spolu so svojím headsetom pre zmiešanú realitu na konferencii Worldwide Developers 5. júna. Nové rozhranie pre iPhony bude podobné tomu v operačnom systéme Android z roku 2019.



Spoločnosť so sídlom v Cupertine v Kalifornii takisto pracuje na novom horizontálnom rozhraní pre iPad, ale k zásadným zmenám na tomto zariadení dochádza pomalšie. Nová uzamknutá obrazovka iPhone zo systému iOS 16 ešte nie je k dispozícii ani na iPadoch a miniaplikácie domovskej obrazovky, ktoré boli spustené v systéme iOS 14, sa do tabletov ešte nedostali.



Apple skúma ďalšie spôsoby, ako premeniť svoje zariadenia na displeje v štýle inteligentnej domácnosti. V rámci iOS 17 takisto plánuje významné zmeny v aplikácii Peňaženka pre iPhony a vylepší svoje lokalizačné služby. K dispozícii bude nová aplikácia na zapisovanie do denníka navrhnutá tak, aby do zariadenia pridala písanie poznámok a silnejší sociálny prvok.



Spoločnosť zároveň pracuje na inováciách pre SharePlay či FaceTime, tiež aplikácii AirPlay, ktorý prenáša obsah zo zariadení Apple do televízorov a reproduktorov.