Wej-pao Wang mal podľa prokurátorov ukradnúť tisíce súborov popisujúcich technológiu autonómnych áut, keď pracoval ako inžinier pre spoločnosť Apple. Bol obvinený z krádeže takmer päť rokov po tom, čo utiekol do Číny. Prípad zverejnila britská stanica BBC. Toto je už tretíkrát, čo bol bývalý zamestnanec Apple obvinený z krádeže technologických tajomstiev a mal pracovať pre Čínu.

Wang nastúpil do Apple v marci 2016 ako člen tímu, ktorý vyvíja technológiu pre autonómne systémy. Podpísal zmluvu o mlčanlivosti, ktorej obsah v tom čase poznalo len veľmi málo ľudí. Spoločnosť opustil 16. apríla 2018. Pred viac ako štyrmi mesiacmi prijal ponuku pracovať ako inžinier v inej spoločnosti vyvíjajúcej samoriadiace autá so sídlom v Číne.

Orgány činné v trestnom konaní prehľadali dom W. Wanga v Mountain View v Kalifornii v júni 2018, keď tam ešte bol. Úradom povedal, že neplánuje opustiť USA. V ten istý deň si však kúpil jednosmernú letenku zo San Francisca do Kuang-čou v Číne, uviedlo ministerstvo spravodlivosti. Americký prokurátor Ismail Ramsey potvrdil, že W. Wang zostal v Číne. Hrozí mu desať rokov väzenia.



Apple na žiadosť BBC o komentár nereagoval.



V podobných prípadoch týkajúcich sa krádeže obchodného tajomstva boli v minulosti obvinení ďalší dvaja bývalí zamestnanci Apple. Siao-lang Čang minulý rok na súde v San Jose v Kalifornii priznal vinu. Zatkli ho v roku 2018, keď sa pokúsil nastúpiť do lietadla smerujúceho do Číny. Podobným obvineniam čelí aj ďalší bývalý zamestnanec Apple Ťi-čung Čchen.