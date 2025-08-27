Zväz nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA) varoval, že odvetviu po zavedení amerických ciel hrozí „existenčná kríza“.
VDMA v liste predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej uviedol, že tarify „vniesli neistotu do európskeho priemyslu“. „Škody, ktoré spôsobili, a nepriaznivé vyhliadky ženú kľúčové strojárske odvetvia na pokraj existenčnej krízy,“ napísal prezident skupiny Bertram Kawlath.
V súčasnosti približne 30 percent dovozu pre obsah ocele a hliníka v strojoch čelí 50-percentným tarifám. Navyše, zoznam clami zaťažených produktov sa má rozširovať každé štyri mesiace.
Okrem nákladov na clá prinášajú sadzby aj byrokratickú záťaž, napríklad dodatočnú administratívu. Kawlath vyzval Von der Leyenovú, aby zintenzívnila úsilie o zmiernenie vplyvu dodatočných taríf „a zabezpečila, že stroje a zariadenia budú vylúčené z budúcich sektorových ciel“.