Colná dohoda medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou nie je dostatočne jasná a pre firmy predstavuje záťaž, poukázali výsledky prieskumu Nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (DIHK) medzi podnikmi v krajine, ktoré zároveň od Bruselu požadujú tvrdší prístup k USA.
Firmy chcú od EÚ jasnú stratégiu, a to aj v prípade, že by mala zasiahnuť ich vlastný biznis. „Európska únia si musí zachovať regulačnú autonómiu a ekonomickú suverenitu, ktorú nesmú ohroziť krátkodobé obchodné dohody,“ povedal expert DIHK na zahraničný obchod Volker Treier.
„V núdzovej situácii by sa Brusel nemal báť protiopatrení a mal by tvrdo rokovať. Z dlhodobého hľadiska by takisto mal pracovať na zrušení amerických dovozných ciel, ktoré sú v rozpore s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie,“ dodal Treier.