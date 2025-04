Americké clá na európsky tovar by mohli mať zásadný vplyv na nemecké hospodárstvo, varoval ekonomický inštitút Ifo, ktorý svoje výpočty zverejnil iba niekoľko hodín pred tým, ako by mal americký prezident Donald Trump oznámiť nové tarify.

Ak by Washington zvýšil recipročné clá na úroveň taríf, ktoré obchodní partneri uplatňujú na tovar dovážaný z USA, nemecký vývoz by klesol o 2,4 percenta. Recipročné opatrenia by zasiahli približne polovicu nemeckého exportu do Spojených štátov, ale ich vplyv by mal byť obmedzený, pretože súčasný rozdiel v clách medzi USA a Európskou úniou je iba približne pol percenta.

Plošné zvýšenie ciel o 20 percent by ale bolo pre nemecké hospodárstvo exponenciálne horšie. Na základe výpočtov by americké 60-percentné tarify na Čínu a 20 percent na zvyšok sveta spôsobili, že nemecký vývoz do USA by sa prepadol približne o 15 percent. „Plánované zvýšenie taríf predstavuje bod obratu a frontálny útok na globálny hospodársky poriadok založený na pravidlách,“ povedala odborníčka mníchovského inštitútu na obchod Lisandra Flachová.