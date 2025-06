Spojené štáty sú pre Rakúsko dôležitým obchodným partnerom a clá by mohli jeho ekonomiku výrazne ovplyvniť, ukázala analýza UniCredit Bank Austria.

Vlani Rakúsko vyviezlo do USA tovar za 16,2 miliardy eur. Zavedenie plošných 50-percentných taríf by podľa ekonómov znížilo hrubý domáci produkt slovenského suseda o približne 0,6 percenta a ohrozilo 25-tisíc pracovných miest.

Spolkové krajiny by boli americkými clami postihnuté v rôznej miere. „Najviac by boli zasiahnuté priemyselné regióny Horné Rakúsko a Štajersko, kde by pokles hospodárskej produkcie predstavoval v každom z nich viac ako percento a ohrozil vyše sedemtisíc pracovných miest,“ uviedol ekonóm UniCredit Robert Schwarz.

Tieto dve silne industrializované spolkové krajiny sú zodpovedné za takmer polovicu rakúskeho vývozu do Spojených štátov.