Kľúčové európske prístavy sú čoraz viac preťažené, preprava tovaru mešká. Hoci americký prezident Donald Trump najnovšie odložil zavedenie 50-percentných ciel na dovoz z EÚ do 9. júla, pretrvávajúca neistota okolo obchodnej vojny vytvára silný tlak na globálnu námornú logistiku.

V Bremerhavene v Nemecku vzrástli čakacie doby na vykládku tovaru medzi koncom marca a polovicou mája o 77 percent, vyplýva zo správy konzultačnej spoločnosti Drewry, o ktorej informoval Bloomberg. V Antverpách narástli o 37 percent a v Hamburgu o 49 percent. Dlhšie čakanie hlásia aj Rotterdam a britský Felixstowe.

Popri obchodnom napätí sú za hlavné príčiny aktuálnej situácie označované aj nedostatok pracovnej sily a nízka hladina Rýna, ktorá obmedzuje pohyb nákladných lodí medzi vnútrozemím a prístavmi.

Ďalšie problémy vytvára dočasné zrušenie 145-percentných ciel prezidentom D. Trumpom na čínsky dovoz. To spôsobilo prudký nárast dopytu po preprave medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.

„Meškania v prístavoch predlžujú prepravné časy, narúšajú plánovanie zásob a nútia odosielateľov držať väčšie rezervy,“ uviedla spoločnosť Drewry. Doprava cez Červené more ostáva nebezpečná. Lode preto obchádzajú Afriku, čo predlžuje trasy medzi Áziou, Európou a Amerikou. Návrat k tranzitu cez Suezský prieplav by musel byť postupný, aby sa predišlo preťaženiu prístavov.

Ak by 50-percentné clá na dovoz z EÚ vstúpili do platnosti, transatlantickú výmenu tovarov by to úplne paralyzovalo. „Dodatočná neistota v oblasti politiky bude mať negatívny vplyv na globálnu ekonomiku, keďže zvyšuje riziká pri rozhodovaní o výdavkoch,“ uviedla Oxford Economics. Najzraniteľnejšie sú podľa analýzy Nemecko, Írsko, Taliansko, Belgicko a Holandsko vzhľadom na vysoký podiel exportu do USA na HDP.

Bloomberg Economics upozornil, že ak by sa Trumpove clá vo výške 50 percent skutočne uplatnili, vývoz EÚ do USA v postihnutých kategóriách by sa prakticky zastavil, čo by znížilo celkový export do USA o viac než polovicu.

Zvýšená neistota sa už premieta do cien. Najväčší lodný dopravca MSC oznámil zvýšenie taríf a príplatkov pre vrchol sezóny od júna pre tovar z Ázie. Spotové ceny za námornú dopravu tak môžu v najbližších týždňoch ďalej rásť.

Spojené štáty pôvodne plánovali od 1. júna zaviesť 50-percentné clá na tovar v hodnote 321 miliárd dolárov. Pre európske hospodárstvo by to bola rana. Nemecký HDP by bol podľa odhadov Capital Economics o 1,7 percenta nižší, ako by bol bez ciel, v priebehu troch rokov. Írsko by mohlo prísť až o štyri percentá výkonu ekonomiky – najmä, ak by clá zasiahli aj farmaceutický sektor. Taliansko, Španielsko a Francúzsko by čelili poklesom o 1,25, 0,75 a 0,5 percenta, uvádza Telegraph.

EÚ má pripravené protiopatrenia, zamerané okrem iného na symbolické americké produkty – napríklad motocykle Harley-Davidson či rifle Levi’s. „Ak by EÚ odpovedala rovnakým 50-percentným clom, Trump by pravdepodobne reagoval ďalšou eskaláciou. Preto je nepravdepodobné, že Brusel zvolí túto stratégiu,“ povedal Jordan Rochester z Mizuho Bank.