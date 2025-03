Ak dôjde k definitívnej dohode s poslancami okolo Samuela Migaľa, podá minister investícií Richard Raši demisiu, aby mohol byť v parlamente volený na post predsedu Národnej rady. Funkcie by sa mohol vzdať koncom tohto alebo začiatkom budúceho týždňa.

„Na to, aby som mohol byť navrhnutý, už ministrom nemôžem byť. Pokiaľ bude platiť to, k čomu sa smeruje, mal by som nastúpiť ako poslanec do Národnej rady,“ povedal Raši.

Minister sa odvoláva na víkendové vyjadrenia, že sa blíži uzavretie dohody so skupinou okolo Samuela Migaľa.

Funkcia predsedu parlamentu je neobsadená od vlaňajšieho apríla, keď v prezidentských voľbách zvíťazil Peter Pellegrini. Podľa koaličnej zmluvy patrí post Hlasu-SD, ktorý nominoval Richarda Rašiho.