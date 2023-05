Vedcom trvá roky, kým sa im podarí objaviť nový liek. Tento postup si vyžaduje stovky hodín rozsiahlych laboratórnych analýz a skúmania dát. Japonskej farmaceutickej firme Takeda sa podarilo kúpou experimentálneho lieku na liečbu psoriázy za štyri miliardy dolárov získať zlúčeninu, s výberom ktorej pomáhala umelá inteligencia. Trvalo jej to len pol roka, píše agentúra Bloomberg.

V priebehu nasledujúcich mesiacov liek čakajú posledné fázy klinických testov. Ak dopadnú úspešne, mohol by sa stať jedným z prvých liečiv objavených pomocou technológií AI. Analytici z banky Jefferies odhadujú, že by Takeda mohla jeho predajom ročne zarobiť až 500 miliárd japonských jenov (3,38 miliardy eur).

Experimentálny liek firma kúpila od bostonskej spoločnosti Nimbus Therapeutics. V prípade uvedenia na trh by bol jedným z mála orálnych liekov na liečbu psoriázy. Toto ochorenie kože postihuje celosvetovo až 125 miliónov ľudí. Okrem toho má potenciál liečiť aj iné ochorenia – napríklad Crohnovu chorobu. Liek TAK-279 už úspešne prešiel prvými dvomi fázami klinických testov na ľuďoch. Vedcom by trvalo vybrať tú správnu molekulu zhruba dva roky. S pomocou algoritmov AI im to trvalo šesť mesiacov.

Farmaceutické spoločnosti sa v súčasnosti snažia umelú inteligenciu integrovať do svojich postupov. Začali preto uzatvárať dohody so startupmi zaoberajúcimi sa vývojom technológií. Ich cieľom je predovšetkým znížiť náklady a urýchliť čas uvedenia na trh.

„Keď sa biofarmaceutickým firmám podarí úspešne začleniť technológie AI do vývoja a výskumu, následky budú obrovské,“ hovorí partner v spoločnosti McKinsey & Co Alex Devereson, ktorý farmafirmám radí v oblasti digitálnych procesov a analýz. Uvedenie nového lieku na trh zvyčajne stojí takmer tri miliardy dolárov. Približne 90 percent experimentálnych liekov zlyhá. Technológia, ktorá tento proces urýchli, by mohla firmám pomôcť zvýšiť zisky.

Analytici z Morgan Stanley odhadujú, že vedci by do desiatich rokov mohli prísť s 50 novými liekmi, ak v počiatočných fázach vývoja využijú AI. Farmaceutické firmy by ich predajom dokázali zarobiť viac než 50 miliárd dolárov. Výskumná firma Deep Pharma Intelligence odhaduje, že investície do spoločností zaoberajúcich sa objavovaním liekov pomocou AI v posledných štyroch rokoch stúpli trojnásobne. V roku 2022 dosiahli úroveň 24,6 miliardy dolárov.

Vedci sa aj napriek zavádzaniu AI tradičným postupom nevyhnú. Umelá inteligencia totiž ešte stále nedokáže predpovedať účinnosť či vedľajšie účinky lieku, a tak ich čakajú roky klinických testov na ľuďoch.