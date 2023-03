Medzinárodná ratingová agentúra Moody's Investors Service zaradila rating skrachovanej americkej banky Signature Bank do špekulatívneho pásma. Oznámila, že z obchodných dôvodov spoločnosti naďalej nebude udeľovať ratingy, informuje RTTNews.

Agentúra Moody's tiež uviedla, že preveruje situáciu ďalších šiestich amerických bánk, čo môže viesť k rozhodnutiu o zhoršení ich ratingov. Podľa portálu RTTNews ide o spoločnosti First Republic Bank, Zions Bancorp, Western Alliance Bancorp, Comerica, UMB Financial Corp a Intrust Financial Corp.

Americké regulačné úrady zatvorili newyorskú Signature Bank v nedeľu (12. 3.). Dva dni predtým rovnaký osud postihol banku Silicon Valley Bank (SVB).

Zatvorenie Signature Bank predstavuje tretí najväčší krach v americkom bankovom systéme. Kontrolu nad touto bankou, ktorej hodnota aktív dosahovala na konci minulého roka 110,36 miliardy USD (103,08 miliardy eur) a hodnota vkladov 88,59 miliardy USD, prevzal Federálny úrad na ochranu vkladov (FDIC).

Signature Bank bola komerčná banka, ktorej takmer štvrtina vkladov ku koncu septembra pochádzala zo sektora kryptomien. V decembri však banka oznámila, že objem týchto vkladov zredukuje o 8 miliárd USD.

(1 EUR = 1,0706 USD)