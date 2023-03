Spľasnutie technologickej bubliny v minulom roku dalo nepoučiteľným investorom opäť príučku. Zdá sa že nebola dostatočná. Prudký nárast akcií mnohých firiem v covidovom období poháňalo tlačenie peňazí aj obchodovanie s akciami znudenými Američanmi zatvorenými doma s aplikáciou Robinhood. Akcie stúpali na historické maximá. Nad kritickým myslením zvíťazila mentalita stáda. Keď chceli všetci rýchlo zbohatnúť, každý nápad predstavoval obrovský potenciál. Silicon Valley podporovalo sebaistých podnikateľov, vizionárov, startupy s mantrou rastu. Tie však rozhadzovali peniaze a prerábali stovky – dokonca milardy dolárov. Drobní investori napriek tomu zverili vo veľkom peniaze do rúk neskúseným, ale za to presvedčivým zakladateľom týchto firiem. Nakupovali to, čo Silicon Valley štedro ponúkalo. A mešcom peňazí triasli poriadne.

Mnohé z týchto startupov majú, resp. mali uložené peniaze v Silicon Valley Bank (SVB). Emotívne správanie mnohých aktérov na burze opäť spôsobí, že aj tentoraz môžu Wall Street zachvátiť plamene. Nebyť nepredvídateľného správania investorského stáda, problémy v bankovom sektore by mohli odznieť. Avšak na trh teraz môžu prísť s veľkým humbugom nepríčetní aj neskúsení obchodníci a domino začne padať.

Pád SVB sa šíri po celom svete