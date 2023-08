Nedávno nezisková organizácia Freedom House a The Economist znížili skóre americkej demokracie. Môže ísť len o začiatok trendu, ktorý má potenciál spustiť Donald Trump. Podľa väčšiny liberálne zmýšľajúcich voličov by totiž opätovné zvolenie Donalda Trumpa ohrozilo zachovanie ústavného poriadku v krajine. Na tento názor majú dobré dôvody.

V súčasnosti republikánsky kandidát vedie dve trestné konania proti za údajné nesprávne zaobchádzanie s utajovanými skutočnosťami po odchode z Bieleho domu a za falšovanie obchodných záznamov. V americkej ústave však nie je nič, čo by Trumpovi bránilo pokračovať v prezidentskej kampani. Aj keby bol uväznený, stále by teoreticky mohol kandidovať na prezidenta a vyhrať voľby.

Jeho túžba získať späť Biely dom uprostred súdnych sporov mení jeho kampaň na stratégiu právnej obrany. Vytúžená pozícia by mu mohla poskytnúť spôsob, ako sa zbaviť potenciálnej trestnej zodpovednosti a dokonca aj hrozby väzenia, ak bude uznaný vinným.

Trumpova popularita

D. Trump môže byť v krajine ako celku nepopulárny, no on a jeho populistická rétorika ho robia absolútne obľúbeným u republikánov. Zatiaľ čo prieskum Pew zistil, že 63 percent Američanov vníma D. Trumpa negatívne, dve tretiny prívržencov republikánov stále vnímajú bývalého prezidenta priaznivo. Má tak najvyššie šance vyhrať republikánsky primárky.

Personálne obsadenie vo Washingtone je tiež pre D. Trumpa veľmi priaznivé. Viac ako polovica republikánov, ktorí sú súčasnými členmi Snemovne reprezentantov, bola zvolená za jeho vlády. Najmenej 10 senátorov a viac ako 60 členov Snemovne reprezentantov vyjadrilo podporu kandidatúre bývalého prezidenta, a to aj napriek nedávnym obvineniam.

Vo vyhlásení Trumpovej prezidentskej kampane sa uvádza: „Naše populistické hnutie Make America Great Again (MAGA) je jedinou silou na zemi, ktorá vráti našej krajine bezpečnosť, prosperitu a mier“. Hnutie MAGA zostáva silou, s ktorou treba počítať. Na konci roka 2022 sa približne 4 z 10 republikánov označili za „MAGA republikánov“. Pre veľkosť tohto hnutia museli iní republikánski kandidáti prijať stratégie zdržania sa priamej kritiky D. Trumpa.

Ak sa USA dostanú do recesie, Trumpove šance na víťazstvo vo voľbách sa ešte zvýšia. Voliči často vytláčajú vládnucich prezidentov, ak sa ekonomika dostane vo volebnom roku do recesie. Pozoruhodné je, že sa opakuje scenár z posledných prezidentských volieb. Vtedy USA čelili hospodárskemu poklesu; teraz je však D. Trump na druhej strane.

Jediný protivník

Jediný, kto môže v tejto chvíli skutočne konkurovať D. Trumpovi, je Ron DeSantis. Trvalo len štyri roky, kým sa z málo známeho kongresmana stal oporou pravicových konzervatívcov. Štyridsaťštyriročný guvernér Floridy je známy tým, že počas svojho funkčného obdobia rozšíril zákony o vlastníctve zbraní, uvalil obmedzenia na sexuálnu výchovu a rodovú identitu na verejných školách a zaviedol nové obmedzenia týkajúce sa potratov.

R. DeSantis by mohol dať republikánom to, čo mnohí chcú – trumpizmus bez Trumpa. Obaja podporujú znižovanie daní, tvrdú imigračnú politiku a aktívne podporujú ďalšiu konfrontáciu s Čínou v rámci ochrany národných záujmov. Na rozdiel od bývalého prezidenta je však neoblomný ideológ, čo na jednej strane priťahuje jeho cieľové publikum, no na druhej strane obmedzuje možnosť politického manévrovania.

D. Trump má nepochybne počiatočnú výhodu – už bol prezidentom. Voliči majú menej jasnú predstavu o tom, čo získajú stávkou na neho. Nedávny prieskum uskutočnený spoločnosťou YouGov pre The Economist ukazuje, že 53 percent republikánov by v roku 2024 uprednostnilo D. Trumpa ako republikánskeho nominanta v porovnaní s 31 percentami pre DeSantisa.

Trumpova vízia