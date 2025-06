Trumpov zákon o daniach, ktorý má byť historickým míľnikom, zvýši americký deficit do roku 2034 o 2,4 bilióna dolárov. Podľa Financial Times to vyplynulo z analýzy Kongresového rozpočtového úradu USA. Amerického prezidenta tieto závery určite nepotešia, keďže jeho cieľom je pretlačiť legislatívu cez Senát.

Kongresový rozpočtový úrad v stredu varoval, že Trumpov „veľký nádherný zákon“ ešte viac nafúkne už tak rastúci štátny dlh. Oponuje tým slovám administratívy, podľa ktorej má jeho schválenie viesť k vzniku rozpočtového prebytku. Stredajší odhad nezahŕňa makroekonomické dôsledky, ktoré bude úrad analyzovať neskôr.

Úrad zverejnil výsledky nestrannej analýzy iba deň po tom, čo miliardár a Trumpov podporovateľ Elon Musk zákon ostro kritizoval a nazval „odpornou ohavnosťou“. Podľa neho vymaže veľkú časť úspor, ktoré sa mu v rámci jeho Úradu pre efektívnosť vlády podarilo vytvoriť.