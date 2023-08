V roku 2021 a začiatkom roku 2022 skupina prominentných ekonómov – vrátane Lawrencea H. Summersa, Jasona Furmana a Kennetha Rogoffa, všetci z Harvardu – kritizovala fiškálny a investičný program Bidenovej administratívy a tlačila na Federálny rezervný systém USA, aby zvýšil úrokové sadzby. Ich argumentom bolo, že inflácia podporovaná federálnymi výdavkami sa ukáže ako „trvalá“, čo si vyžaduje trvalý prechod k šetreniu. Nezamestnanosť by musela ostať niekoľko rokov aspoň na 6,5 percentami, aby infláciu zvládla, uvádzala štúdia J. Furmana.

Zatiaľ čo táto trojica nedokázala ovplyvniť Biely dom ani Kongres, bola v súlade s predsedom Fedu Jeromem Powellom a jeho kolegami, ktorí začali zvyšovať úrokové sadzby začiatkom roku 2022 a ďalej v tom pokračovali. Rýchle sprísnenie menovej politiky Fedu čoskoro podnietilo progresivistov na čele so senátorkou Elizabeth Warrenovou z Massachusetts k obavám, že to spôsobí recesiu, masovú nezamestnanosť a víťazstvo republikánov v roku 2024.

Dnešná makroekonomická situácia však prekvapila obe strany. Na rozdiel od tých, ktorí obhajujú úsporné opatrenia, inflácia sama osebe vyvrcholila v polovici roku 2022. Nedošlo k žiadnemu pretrvávaniu, žiadnemu prudkému nárastu v dôsledku fiškálneho stimulu z roku 2021 a žiadnej mzdovej inflácii spôsobenej nízkou nezamestnanosťou. Modely a historické precedensy, o ktoré sa harvardské trio opieralo, už zjavne neplatia (ak vôbec niekedy platili).

Nedošlo ani k recesii, nezvýšila sa nezamestnanosť a vyššie úrokové sadzby neodradili podnikateľské investície. Úrokové sadzby zasiahli rezidenčnú výstavbu, ale stavebný sektor ako celok sa čoskoro otriasol a banková kríza zo začiatku tohto roka neviedla k finančnej nákaze.

Tieto šťastné okolnosti viedli niektorých pozorovateľov k blahoželaniu J. Powellovi a Fedu k dosiahnutiu „mäkkého pristátia“. Ale pripisovať zásluhy Fedu je nerealistické. Podľa žiadnej teórie alebo precedensu neexistuje spôsob, ako by zvýšenie sadzieb, ktoré sa začalo v januári 2022, mohlo znížiť infláciu do júla toho istého roku. Nech už to bude mať akékoľvek dôsledky, sprísnenie politiky Fedu bolo pre spomalenie inflácie doteraz irelevantné.

Prečo však 18 mesiacov rastúcich úrokových sadzieb nemalo žiadny citeľný vplyv na zamestnanosť, investície alebo rast? To je pre progresívcov rovnakou hádankou ako pokles inflácie pre zástancov šetrenia – najmä ak vezmeme do úvahy, že podpora tvorby úspor domácností vyvolaná pandémiou sa skončila a Kongres začal mierne obmedzovať rôzne výdavkové programy.

Časť odpovede spočíva v nových daňových investičných stimuloch, najmä do polovodičov a obnoviteľnej energie. Ale tieto sektory sú pomerne malé a ich rast prinesie asi stotisíc pracovných miest. Ďalšia časť odpovede môže spočívať v priamych investíciách spoločností utekajúcich pred európskym priemyselným úpadkom, ktorý je vedľajším produktom sankcií proti Rusku. Ale opäť, tieto čísla nemôžu byť príliš veľké.