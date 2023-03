Nuž a skúsme odhadnúť, ktorej poisťovni bude táto zmena vyhovovať. Môžem vám jemne napovedať. Pomôže to jednej konkrétnej zdravotnej poisťovni, ktorá sa do zelených čísel dostáva len sviatočne. Táto zmena pomôže poisťovni, ktorej hospodárenie stálo jej akcionárov 358 miliónov eur. V normálnom, nepokrivenom trhovom prostredí by boli akcionári zhrození a manažment takejto firmy by mal zbalené už dávno.

Ak sa však jedná o tú správnu firmu, s tým správnym manažmentom, tak jej hospodárenie akcionárom nevadí. Vtip spočíva v tom, že akcionárom tejto firmy je autor tohto článku a každý jeden čitateľ, ktorý práve číta tieto riadky. Akcionármi, ktorí sa skladajú na dotácie pre túto firmu, ste dokonca aj v prípade, že služby tejto firmy nevyužívate, ba naopak služby si kupujete od konkurenčnej firmy. Celý čas hovoríme o zdravotných poisťovniach, špeciálne o Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP), ktorá je poberateľom týchto finančných selektívnych dotácii, ktoré sa po novom nazývajú finančné injekcie do navýšenia základného imania.

Pamätníci si ešte spomenú na istý inkriminovaný telefonát, v ktorom vystupuje istý odsúdený daňový podvodník (dnes už na slobode, mal šťastie, že štát na daniach obral o niekoľko miliónov eur a nemal pri sebe 10 gramov marihuany, to by v base sedel dodnes), ktorý sa po Slovensku rád premával na svojom Bugatti. Tento človek sa volá Ladislav Baštrnák a svojho času ho zastavila policajná hliadka a Baštrnák sa rozhodol zodvihnúť telefón a vybaviť si maličkú amnestiu od najvyššieho vedenia polície, keďže sa mu nechcelo platiť pokutu. Hliadka dostala pokyn, aby Baštrnáka pustila so slovami, že je to náš človek.



Nuž a VšZP je „naša“ poisťovňa, takže ak hospodári neefektívne a poisťuje zle a draho, tak namiesto toho, aby šla do ozdravného plánu, ktorý by Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou musel nariadiť ešte i pod súčasným vedením, sme sa rozhodli ÚDZS túto kompetenciu odobrať. Iste, pre politikov je to pohodlnejší krok, keďže by už i etatistom mohlo byť podozrivé, že by sme museli VšZP poslať ďalšiu desiatky miliónov vysokú finančnú pomoc.



Ak by niekto čakal, že predsedníčka Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou zvolala tlačovú besedu, poslala naliehavú tlačovú správu alebo urobila čokoľvek akčné, pre to, aby strate jednej z najsilnejších kompetencií ÚDZS zabránila, hľadali by ste márne. Teda aby sme boli spravodliví, tak ÚDZS vyjadril po schválení novely sklamanie. Úrad, ktorý bol kreovaný na to, aby dohliadal nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nad efektívnym hospodárením zdravotných poisťovní, dnes „už len slabučko hryzká“, i to len s protézou po exspiračnej dobe.

Pre pôsobenie súčasnej poverenej vlády platí ešte jeden výrok iného velikána slovenskej politiky, Martina Glváča, ktorý svojho času Alene Z písal, že si zaslúži „hýčkanie a opteru“. Tieto slová však vláda šepká štátnej VšZP, ktorá si zjavne zaslúži hýčkanie, opateru a financie daňových poplatníkov.