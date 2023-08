Vo chvíli, keď už bolo jasné, že banky spoločne s NBS a ministerstvom financií pripravujú riešenie pre problémové hypotéky, postavili sa so svojim návrhmi pred kamery nezávisle od seba aj zástupcovia Progresívneho Slovenska a SaS.

V oboch prípadoch sa posťažovali, že tému nafúkli populisti a oni ponúkajú odborné riešenia. Oba subjekty dôležito poznamenali, že problém nie je až taký výrazný, ako sa snažia komunikovať Smer či Sme rodina.

Prvá výhrada však znie, či ich iniciatíva tiež nie je len snahou zviezť sa na vlne, keďže vlastné návrhy už majú banky s regulátorom, a vhodnejšie by bolo reagovať až na ich znenie.

Napriek tomu sa TREND pozrel na jednotlivé opatrenia.

Progresívne prázdniny

Progresívci majú pravdu, že štát si nemôže dovoliť plošne preplácať hypotéky a že by to bolo nespravodlivé.

V prvom riešení navrhujú, podobne ako Sme rodina, predĺženie splácania. To je opatrenie, ktoré môže dočasne vyriešiť napätý rodinný rozpočet. Je však otázne, či je uskutočniteľné v navrhovanej podobe, teda „aby sa mesačná splátka nezvýšila alebo sa zvýšila len o menšiu sumu“.

Ak má dlžník splatiť ešte 100-tisíc eur a splátky má rozvrhnuté na 25 rokov, pri navýšení sadzby z jedného percenta na 4,5 percenta sa mesačná platba zvýši z 377 na 556 eur. Ak by sa nová splátka mala priblížiť pôvodnej, muselo by sa splácanie natiahnuť napríklad na 45 rokov a platba by potom vyšla na 432 eur. Pre vyrovnanie splátky na pôvodnú úroveň by musela byť splatnosť až 110 rokov.