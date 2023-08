Strach je najlepší motív volebnej kampane. Vie to aj Boris Kollár, ktorý sa v pondelok postavil pred televízne kamery, aby sa posťažoval, že bankári odmietli jeho návrhy na riešenie problémov hypotekárnych dlžníkov.

Situácia je podľa neho vážna. Počas vystúpenia zdôraznil, že až 80-tisíc zmlúv by malo postihnúť už tento rok zvýšenie úrokových sadzieb a týmto ľuďom treba podľa neho podať pomocnú ruku. „Keď my nič neurobíme, títo ľudia skončia na ulici. Banky sa veľmi jednoducho týchto zlých úverov zbavia, dajú to ďalším subjektom a tí týchto ľudí vyhodia na ulicu,“ strašil s dramatickým prejavom.

Na sociálnej sieti neskôr napísal, že „státisícom Slovákov hrozí, že kvôli narastajúcim splátkam prídu o strechu nad hlavou.“

Pomiešal však čísla. Pravda je, že tento rok zdražejú hypotéky pre 85-tisíc ľudí a na budúci rok bude mať rovnaký problém ďalších 144-tisíc Slovákov. To však neznamená, že všetci sú ohrození. Podľa Národnej banky Slovenska by sa mohlo do „finančných problémov“ dostať v najbližších troch rokoch 5,9 percenta hypotekárnych dlžníkov. To je však výrazne menšie číslo.

Navyše „môcť sa dostať sa do finančných problémov“ a prísť o strechu nad hlavou, sú dve rozdielne životné situácie. V najbližších troch rokoch by sa teda reálne mohlo ocitnúť v problémoch 22-tisíc ľudí, čo je 5,9 percenta z tých, ktorým v najbližších troch rokoch narastú splátky. A to je predsa len priaznivejšie číslo. Áno, stále je to veľa, no nie všetci musia nevyhnutne prísť o bývanie. Mnohí nájdu menej bolestivé riešenie.

Kollár sa skôr bojí inej hrozby. Konkrétne, že po voľbách príde o limuzínu a ochranku určenú pre šéfa parlamentu a s tým súvisiaci prístup k správam Slovenskej informačnej služby. Preto panikári a akcentuje najvyššie čísla, aké si prečítal, hoci sú vytrhnuté z kontextu.

Šesť navrhovaných riešení

Kollár sa tiež posťažoval, že predniesli šesť návrhov, ktorými sa inšpirovali vo Veľkej Británii, no banky odmietli rokovať. Postoj finančníkov sa dá pochopiť. Veď ich asociácia diskutuje o problémoch s nárastom úrokových sadzieb na odbornej úrovni s Národnou bankou Slovenska a Ministerstvom financií SR. Debata s politickými stranami by znamenala zapojenie sa do volebnej kampane.

Skúsme však Kollára vypočuť. Čo konkrétne Sme rodina reálne navrhuje? Pozrime sa na jednotlivé body.

V memorande, s ktorým mali banky dobrovoľne súhlasiť, sa mali zaviazať, že nepodniknú žiadne kroky k vysťahovaniu dlžníkov po dobu jedného roku od uhradenej poslednej splátky.

Tu sa žiada dodať, že banka neposúva pohľadávku hneď, ako sa klient ocitne v problémoch. Každá finančná inštitúcia si uvedomuje, že je lepšie dohodnúť sa a nájsť menej bolestivé riešenie.

Ak by aj všetky ostatné možnosti zlyhali, neznamená to, že dlžník ide hneď na ulicu. V zákone o úveroch na bývanie sa jasne píše, že banka môže pohľadávku postúpiť až po 90 dňoch od omeškania.