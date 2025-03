Berkshire Hathaway je na víťaznej vlne. Konglomerát Warrena Buffetta vzrástol tento rok o viac ako 15 %, čo je v ostrom kontraste s poklesom S&P 500 o 4 %. V neistom trhovom prostredí, ktorému dominuje hrozba recesie, clá, geopolitické napätie a výpredaj technologických akcií, Berkshire napreduje ako ľadoborec. A hoci technologické akcie (reprezentované indexom NASDAQ 100) prekonali za posledných desať rokov Berkshire, stabilné a diverzifikované portfólio Berkshire generuje na rozdiel od technologických firiem silné výnosy bez extrémnej volatility.

Berkshire stavia na old school

Kým mnoho vysoko rastúcich akcií závisí od aktuálneho sentimentu trhu, Berkshire stavia na hotovosť. V roku 2024 vzrástli jeho prevádzkové výnosy o 27 % na 47,4 mld. USD. Výrazne sa na tom podielali poisťovne a dividendy. Napríklad poisťovňa GEICO sa vrátila k zisku. Po náročnom roku 2022 sa jej podarilo získať rekordných 7,8 miliardy dolárov na zisku, čo je viac ako dvojnásobok roku 2023. Okrem toho dividendoví giganti zabezpečili fondu tok hotovosti. Podiely Berkshire v Coca-Cole a Bank of America priniesli dividendy vo výške 776 a 796 miliónov dolárov za rok. Berkshire stavia aj na štátne pokladničné poukážky. S vysokými úrokovými sadzbami sa obrovská alokácia fondu v objeme 286,5 mld. USD do amerických štátnych dlhopisov stala hlavným zdrojom príjmu s ročným výnosom okolo 5 %. To pomohlo kompenzovať pokles ziskov inde v Buffettovom portfóliu v minulom roku. “Nudné, ale stabilné a hotovosť generujúce firmy síce nedominujú titulkom médií, ale doručia výsledky, keď na tom skutočne záleží,” zhodnotila situáciu Charu Chanana, hlavná investičná strategička Saxo Bank.

Hotovosť je kráľ, ale investovať ju múdro je ešte lepšie

Zatiaľ čo mnohé spoločnosti sú zaťažené dlhmi, Berkshire disponuje obrovskou hotovostnou rezervou v objeme vyše 300 miliárd dolárov. To znamená, že môže bez problémov prečkať ekonomické poklesy a je pripravený využiť príležitosť keď ceny aktív klesnú. Buffett jasne povedal, že nemá rád držanie hotovosti len pre samotné držanie. Radšej by ju investoval do silných podnikov, ale v súčasnom drahom trhovom prostredí je náročné nájsť atraktívne investičné príležitosti.

Globálna expanzia je strategická výhoda

Zatiaľ čo mnohí investori majú sklon uprednostňovať domáce trhy, Berkshire potichu rozširuje svoje medzinárodné investície. “Buffett zvýšil svoje podiely v piatich hlavných japonských obchodných domoch – Itochu, Sumitomo, Marubeni, Mitsubishi a Mitsui. Tieto spoločnosti sa obchodujú za nízke valuácie, ponúkajú silné dividendy a poskytujú expozíciu na globálne komoditné trhy,” vysvetľuje odborníčka Saxo Bank.

Defenzívna, ale nie pasívna stratégia

Berkshire nie je len o bezpečnosti investícií. Robí aj odvážne kroky. Zatiaľ čo index S&P 500 je silne orientovaný na vysoko rastové technologické spoločnosti s vysokými valuáciami, Berkshire sa viac sústreďuje na priemysel, energetiku a poisťovníctvo – sektory, ktoré historicky dobre odolávajú ekonomickej neistote a inflácii. Berkshire však stále investuje aj do kvalitných technologických spoločností, ako je Apple, ale zostáva opatrný voči nadmernému optimizmu na trhu. Berkshire Hathaway je často označovaný ako „mini-indexový fond“, pretože poskytuje expozíciu na širokú škálu odvetví.

Ani investície Berkshire však nie sú bez rizika

Buffett a Munger tu nebudú navždy. Warren Buffett má 94 rokov a jeho dlhoročný partner Charlie Munger zomrel koncom roka 2023. Hoci Berkshire má plán nástupníctva (očakáva sa, že Greg Abel prevezme vedenie), nikto nevie s istotou, ako sa spoločnosť bude správať po Buffettovi. „Buffettov prémiový faktor“ by mohol časom erodovať, ak investori stratia dôveru v budúce vedenie,” dodáva odborníčka na investície.

Ďalšie riziká spočívajú paradoxne v súčasných silných stránkach fondu. Rizikom tak môže byť obmedzená expozícia na technologické akcie. “Relatívne nízky podiel Berkshire v rýchlo rastúcich technologických spoločnostiach jej pomohol vyhnúť sa volatilite, ale zároveň to znamená, že môže zaostávať v období dlhodobého technologického rozmachu. Ak by AI a technologické akcie pokračovali v dominancii na trhu ešte roky, hodnotovo orientovaný prístup Berkshire by mohol zaostávať za technologicky ťažšími indexmi,” upozorňuje.

Dodáva, že mnoho firiem Berkshire, vrátane poisťovní a finančných inštitúcií, profituje z vysokých úrokových sadzieb. Ak sadzby výrazne klesnú, marže sa môžu znížiť. Podobne, ak by oslabil dopyt spotrebiteľov, spoločnosti v portfóliu, ako Coca-Cola alebo maloobchodne prepojené podniky, by mohli čeliť negatívnym vplyvom. “Defenzívne vlastnosti, ktoré robia Berkshire atraktívnym v neistých trhoch, by ho zároveň mohli brzdiť, keď trh prejde do rizikovo orientovaného režimu.”

V neposlednom rade s trhovou kapitalizáciou presahujúcou 800 miliárd dolárov nemôže Berkshire jednoducho nájsť dostatočne veľké investície, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť jeho rast. Samotný Buffett viackrát zdôraznil, že veľkosť Berkshire mu sťažuje nachádzanie výhodných investícií, ktoré by významne podporili jeho expanziu.

Hlavné investície Berkshire: