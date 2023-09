Po štvorročnej kolektívnej zmluve medzi americkými odborármi United Auto Workers (UAW) a automobilkami je tu opäť obdobie platového vyjednávania a štrajkov. Predošlá kolektívna zmluva bola ukončená minulý týždeň vo štvrtok, a požiadavky, ktoré majú formovať ďalšiu kolektívnu zmluvu sú jasné - 40 percent navýšenie platov za najbližšie 4 roky, 4-dňový pracovný týždeň a plat hodný piatich dní. Splnenie týchto podmienok by však mohlo znamenať obrovské navýšenie osobných nákladov pre spoločnosti, ktoré sú už tak v súčasnosti valcované technológiami elektromobilov. Poďme sa tak pozrieť na to ako tieto štrajky prebiehajú a ako pokračuje vyjednávanie.

Väčšinou, na presadzovanie svojich záujmov odbory organizujú štrajk v konkrétnych strategických fabrikách u jedného výrobcu, napríklad ako to bolo v prípade General Motors, a následne keď dosiahnu svoje požiadavky, tak to ukážu ako príklad ďalším automobilkám, ktoré pristúpia na ich podmienky. Tentokrát sa však odborári rozhodli, že tento štrajk povedú naraz v troch spoločnostiach, a to u najväčších výrobcov Ford, GM a Stellantis. Takýto štrajk nebol ešte nikdy organizovaný od počiatku odborov za 88-ročnú históriu.

V súčasnosti je už zapojených do štrajku 13 000 zamestnancov, vo fabrikách, ktoré vyrábajú SUV vozidlá a predpokladá sa, že štrajk sa rozšíri aj do ďalších fabrík. Dôvodom je stále veľký rozdiel medzi požiadavkami a súčasnou ponukou od firiem. Tá sa pohybuje na úrovni od 17,5 - 20 percent, čo je oproti súčasným zníženým požiadavkám v okolí 35 percent ešte stále ďaleko. Odbory však argumentujú, že rekordné zisky firiem by sa mali podpísať aj na platoch zamestnancov, avšak očividne neberú do úvahy nutné investície na prechod na výrobu elektrických vozidiel, pri ktorých firmy budú musieť preinvestovať miliardy dolárov. Navyše v súčasnosti automobilky na výrobe každého elektromobilu strácajú, a je nutná optimalizácia výroby a ďalší výskum a vývoj potrebný na dobehnutie už ziskových elektro automobiliek.

Zamestnanci týchto spoločností však už v súčasnosti majú nadpriemerné mzdy v sektore, kedy oproti automobilkám ako je Tesla, kde je priemerný plat 45 dolárov na hodinu, alebo oproti ázijským výrobcom s platom 55 dolárov na hodinu, majú títo zamestnanci priemerný plat na úrovni 65 dolárov na hodinu. V prípade splnenia požiadaviek by sa tak náklady hodinovej mzdy mohli vyšplhať až na dvojnásobok.

Na ceny akcií to však v súčasnosti výrazne nevplýva, avšak v prípade dlhodobejších štrajkov a vyprázdnenia skladových zásob týchto spoločností, by to začínalo postupne výrazne vplývať na tržbách spoločností. Nie tak dávno v roku 2019, prebiehali štrajky UAW vo fabrikách GM až 40 dní, čo spôsobilo firme straty vo výške 3,6 mld. dolárov.

Marek Nemky Študoval na Masarykovej Univerzite v Brne - odbor Financie. Štyri mesiace pracoval ako stážista v audite v KPMG Česká Republika. Aktuálne pracuje ako analytik spoločnosti XTB.