Hedžové a investičné fondy z celého sveta obracajú svoju pozornosť na Ukrajinu. Tentoraz nie kvôli vývoju vojenského konfliktu, ale pre potenciálne prímerie, ktoré by mohlo otvoriť dvere k masívnej povojnovej obnove, a tým aj k zaujímavým ziskom.
Za týmto novým investičným impulzom stoja diplomatické snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého rokovania s Vladimirom Putinom na Aljaške dávajú - aspoň navonok - nádej na mierové riešenie. Investori preto začínajú nakupovať akcie firiem, ktoré by mohli zohrať kľúčovú úlohu pri obnove krajiny.
Nudné firmy na vrchole záujmu
Správca investícií Harald Berlinicke zo spoločnosti Sarnia Asset Management pripomína, že vojna na Ukrajine priniesla veľké zisky najmä defenzívnemu sektoru. Najlepšie to vidno na prudkom raste cien akcií výrobcov zbraní a vojenskej techniky. Za zmienku stojí nemecký Rheinmetall, ktorý od roku 2022 posilnil svoju hodnotu viac než pätnásťnásobne, a britský Rolls-Royce takmer desaťnásobne, podobne ako švédsky SAAB.
Podľa neho však platí rovnaká logika aj v prípade, že konflikt skončí. Do takzvaného „košíka obnovy Ukrajiny“ patria najmä spoločnosti z oblasti stavebníctva, energetiky a bezpečnostných technológií. Tie by v prípade prímeria mohli výrazne profitovať z rekonštrukcie zničenej infraštruktúry - od ciest, mostov až po elektrárne.
Medzi sledované firmy patria napríklad francúzska stavebná skupina Vinci, nemecký výrobca cementu Heidelberg Materials, švédsky výrobca zámkov Assa Abloy, či globálni hráči ako Holcim, CRH a Buzzi. Zaujímavosťou je, že mnohé z týchto akcií sa už v súčasnosti obchodujú blízko historických maxím, čo naznačuje rastúci dopyt zo strany veľkých investorov.
Základom tohto investičného optimizmu je pritom odhad Svetovej banky, ktorá hovorí o potrebe investícií vo výške až 486 miliárd dolárov. Táto suma je potrebná na úplnú obnovu domov, ciest, železníc a nemocníc, ktoré boli zničené počas trojročnej ruskej invázie. Analytici z americkej banky Morgan Stanley síce tvrdia, že Ukrajina dokáže časť potrieb pokryť z domácich zdrojov, no väčšinu materiálov a technológií bude musieť dovážať zo zahraničia.
Očakávania sa zrkadlia aj na ruskom trhu
Zaujímavé je, že optimizmus badať aj na ruskom akciovom trhu. Index Moskovskej burzy, ktorý sleduje 40 najväčších ruských firiem, vzrástol od začiatku augusta o približne osem percent a dosiahol trojmesačné maximum. To naznačuje, že aj ruskí investori vkladajú nádeje do prímeria.
Ruská ekonomika totiž začína pociťovať čoraz väčší tlak. Dlhodobé vojenské výdavky, financované z exportu ropy a plynu, narážajú na svoje limity. Mier by tak mohol stabilizovať globálne dodávky energií a znížiť geopolitické napätie, čo by prinieslo úľavu aj pre ruských exportérov, ktorí čelia vysokým sankciám.
Situáciu ešte viac komplikuje Trumpova nedávna rétorika namierená proti dovozcom ruskej ropy, v ktorej pohrozil sekundárnymi sankciami krajinám, ktoré Rusku pomáhajú obchádzať obmedzenia. India, jeden z najväčších energetických zákazníkov Moskvy, sa v tejto súvislosti ocitla pod priamym drobnohľadom.
Viac o investičných príležitostiach budeme hovoriť na konferencii Investičné TRENDY 2025