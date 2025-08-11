Začiatkom roka sa návšteva indického premiéra Narendru Modiho v Bielom dome javila ako začiatok novej éry hospodárskej spolupráce medzi Spojenými štátmi a Indiou. Po mesiacoch intenzívnych rokovaní sa zdalo, že dohoda je na dosah. Indickí predstavitelia boli presvedčení, že minister obchodu Howard Lutnick a americký obchodný zástupca Jamieson Greer už čakajú len na podpis prezidenta Donalda Trumpa.
Namiesto slávnostného aktu však prišla nečakaná obchodná rana. Administratíva prezidenta Trumpa uvalila na Indiu najprv 25-percentné clo a krátko nato pridala ďalších 25 percent. Dôvodom bolo odradiť ju od nákupov ruskej ropy, ktoré vlani dosiahli hodnotu 52,7 miliardy dolárov. Trump svoje rozhodnutie sprevádzal posmešnými poznámkami na adresu indickej ekonomiky - paradoxne v čase, keď tá rastie najrýchlejším tempom na svete.
Napätie sa začalo už v máji po teroristickom útoku v Kašmíre, ktorý opäť vyhrotil konflikt medzi Indiou a Pakistanom. Trumpova administratíva síce vyzvala obe jadrové mocnosti na zdržanlivosť, no prezident USA si následne verejne pripísal zásluhy za dosiahnutie prímeria a naznačil, že k ústupu prinútil práve Indiu. Modiho vláda tento výklad odmietla a zverejnila záznam telefonátu, z ktorého vyplýva, že k žiadnemu americkému sprostredkovaniu nedošlo.
Trumpove rozčarovanie sa ešte prehĺbilo, keď Pakistan ocenil jeho „mierotvorné schopnosti“ a naznačil, že ho nominuje na Nobelovu cenu za mier, po ktorej americký prezident otvorene túžil. Krátko nato Trump usporiadal obed s najvyšším pakistanským vojenským predstaviteľom, ktorého India považuje za organizátora nedávneho útoku. Pakistan nomináciu oficiálne podal a následne si vyjednal zníženie amerických ciel z 29 percent na 19 percent, čo je v ostrom kontraste s indickou sadzbou.
Ťarcha na indickú ekonomiku
Podľa analytikov sú hospodárske straty Indie z obmedzenia obchodu s USA citeľné, no nie likvidačné. Do Spojených štátov smeruje len približne pätina indického exportu tovaru - teda asi dve percentá HDP. Niektoré sektory sú však zasiahnuté výrazne viac. Dodatočné clá by tak mohli znížiť rast HDP o 0,2 až 0,4 percentuálneho bodu, čím by hrozil pokles pod hranicu šiestich percent.
„Ak by tieto opatrenia boli plne účinné, pôsobili by ako obchodné embargo a viedli by k okamžitému zastaveniu dovozu dotknutých produktov,“ uviedla vo svojej analýze japonská maklérska spoločnosť Nomura. Pripomína však, že pozíciu Indie posilňuje fakt, že viac než 60 percent jej HDP tvorí domáca spotreba.
Na stole sú nové spojenectvá
Podľa Ajaya Srivastavu z Globálnej obchodnej výskumnej iniciatívy (GTRI) by mohli kroky USA donútiť Indiu prehodnotiť svoju strategickú orientáciu a prehĺbiť vzťahy s Ruskom, Čínou a ďalšími krajinami.
Premiér Modi sa pritom už pripravuje na návštevu Číny pri príležitosti regionálneho summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO), jeho prvej od roku 2018. Dokonca sa objavujú špekulácie, že by mohlo dôjsť k obnoveniu trojstranných rokovaní medzi Indiou, Ruskom a Čínou.
Pozornosť sa teda sústreďuje na augustové obchodné rozhovory, keď americká delegácia zavíta do Indie. Predchádzajúce rokovania uviazli na mŕtvom bode pre spory o poľnohospodárske a mliečne produkty, sektory, v ktorých USA požadujú väčší prístup na indický trh, zatiaľ čo India trvá na zachovaní svojich obmedzení.