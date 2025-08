India bude aj naďalej kupovať ruskú ropu, napriek vyhrážkam postihy od amerického prezidenta Donalda Trumpa. S odvolaním sa na indických úradníkov to dnes napísal web denníka The New York Times (NYT). Agentúra Reuters tento týždeň s odvolaním sa na svoje zdroje informovala, že indické rafinérie nákupy ruskej ropy prerušujú.

Trump v stredu oznámil, že uvalí na tovar z Indie 25-percentné clo a k nemu pridá ďalšie postihy, ak Dillí neprestane nakupovať ropu z Ruska, ktoré vedie vojnu na Ukrajine. V piatok sa pochvalne vyjadroval o správach, že India naozaj nákupy obmedzuje.

„Donieslo sa mi, že India už nebude kupovať ropu z Ruska,“ povedal šéf Bieleho domu novinárom. „Počul som to. Neviem, či je to pravda, alebo nie. Je to dobrý krok. Uvidíme, čo bude,“ dodal.

Dvaja vysokopostavení indickí úradníci ale dnes americkému denníku povedali, že k žiadnej zmene politiky nedošlo. Jeden z nich uviedol, že vláda nedala ropným spoločnostiam žiadny pokyn, aby dovoz z Ruska obmedzili.

India od začiatku širšej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 veľmi výrazne zvýšila nákupy ruskej ropy. Z Ruska teraz pochádza viac ako tretina indického dovozu tejto suroviny – oproti menej ako jednému percentu pred vojnou na Ukrajine. India denne dováža viac ako dva milióny barelov ropy a je po Číne druhým najväčším dovozcom ruskej ropy.

Zo začiatku kvôli tomu India čelila tlaku zo Spojených štátov a Európy, ktoré žiadali, aby India hospodárske vzťahy s Ruskom prerušila. Teraz sa ale podľa denníka zdá, že sa tón mení. Dillí sa mohlo podariť západných spojencov presvedčiť, že jeho rozšírené nákupy lacnej ruskej ropy – za cenový strop stanovený Európskou úniou a skupinou ekonomicky vyspelých krajín G7 – sú dobré pre udržanie svetových cien tejto suroviny pod kontrolou.

Podľa niektorých úradníkov či analytikov môže byť Trumpovo sústredenie na indické nákupy ruskej ropy vyjednávacou taktikou pred uzavretím prvej fázy obchodnej dohody medzi oboma krajinami. Číne a Turecku, čo sú tiež významní dovozcovia ruskej ropy, Trump nehrozí.