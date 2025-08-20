Napriek počiatočným obavám na začiatku roka, že nové dovozné clá zavedené americkým prezidentom Donaldom Trumpom spomalia rast ziskov, realita na trhoch ukázala opak. Sezóna zverejňovania hospodárskych výsledkov za druhý štvrťrok 2025 priniesla investorom nečakané povzbudenie, pričom spoločnosti zaradené do indexu S&P 500 zaznamenali jeden z najsilnejších rastov ziskov v histórii.
Podľa analýzy stratéga Goldman Sachs Davida Kostina bol kľúčovým faktorom tohto pozitívneho vývoja pokles hodnoty dolára, ktorý posilnil zahraničné príjmy firiem. Kostin zároveň zdôraznil, že spoločnosti aktívne chránili svoje marže, a to vyjednávaním s dodávateľmi, optimalizáciou dodávateľských reťazcov a prenášaním vyšších nákladov na zákazníkov.
Výsledkom toho až 84 percent spoločností dokázalo prekonať odhady Wall Street. Súhrnné zisky firiem v indexe vzrástli medziročne o 11 percent, čo je takmer trojnásobok pôvodných očakávaní. Pozitívne prekvapil aj fakt, že viac ako polovica firiem zvýšila svoje celoročné prognózy, čo je dvojnásobok oproti prvému kvartálu.
With 79% of companies reported, S&P 500 2nd quarter operating earnings are up 11% over the prior year, the 10th consecutive quarter of positive YoY growth. $SPX— Charlie Bilello (@charliebilello) August 9, 2025
Trh ťahaný technológiami
Technologickí giganti opäť potvrdili svoju dominanciu. Zisk na akciu takzvanej „Veľkolepej sedmičky” medziročne vzrástol približne o štvrtinu, čím výrazne prekonal očakávania analytikov. Jedinou výnimkou bola Tesla, ktorá zaznamenala dvojciferný pokles tržieb.
Výhľad do konca roka medzitým zostáva stabilný. Analytici predpokladajú, že rast tržieb bude pokračovať nielen pri veľkých, ale aj pri menších firmách. Súhrnný odhad analytikov agentúry Bloomberg pritom hovorí o raste ziskov zložiek indexu S&P 500 ku koncu roka na úrovni 12 percent.
„Aj napriek vynikajúcim výsledkom nemožno prehliadať riziká. Oneskorený dopad ciel, slabšia spotrebiteľská nálada či neistota ohľadom globálneho vývoja môžu negatívne zasiahnuť firemné marže v budúcich kvartáloch,” konštatuje júnová analýza spoločnosti Certuity.