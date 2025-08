Po takmer 30-percentnom odraze z aprílových miním prekonal americký benchmark svoje historické maximá a vyvolal na trhoch vlnu eufórie. Analytici z Wall Street však stoja nohami pevne na zemi a upozorňujú, že tento prudký rast môže byť neudržateľný.

Opatrné hlasy zaznievajú najmä od prominentných finančných inštitúcií ako Morgan Stanley, Deutsche Bank a Evercore, ktoré poukazujú na kombináciu vysoko ocenených akcií a zhoršujúcich sa ekonomických ukazovateľov.

Nedávno zverejnené údaje zo Spojených štátov totiž naznačujú znepokojujúci vývoj: inflácia opäť rastie, tempo tvorby pracovných miest sa spomaľuje a spotrebiteľské výdavky klesajú. Tieto faktory môžu negatívne ovplyvniť firemné zisky aj dôveru investorov. Navyše, trhy vstupujú do obdobia, ktoré je historicky najslabšie v rámci celého roka. Podľa údajov agentúry Bloomberg august a september vykazujú priemerný pokles o 0,7 percenta, zatiaľ čo zvyšné mesiace roka zvyknú rásť v priemere o 1,1 percenta.

If you wanted to see what every Aug & Sept has done over the past 30 years, here's your chart courtesy of Bloomberg.



"Over the past three decades, the benchmark has performed the worst in August and September, losing 0.7% on average in each month, compared with a 1.1% gain on… pic.twitter.com/af9ZRPEtbx — Neil Sethi (@neilksethi) July 31, 2025

Technická analýza taktiež naznačuje, že trh by mohol byť blízko svojho krátkodobého vrcholu. 14-dňový index relatívnej sily (RSI) pre S&P 500 sa minulý týždeň vyšplhal na hodnotu 76 bodov, čo je najvyššia úroveň od júla 2024. Takéto hodnoty RSI často signalizujú prekúpenosť trhu a zvýšené riziko korekcie.

Mike Wilson zo spoločnosti Morgan Stanley predpovedá v treťom štvrťroku pokles až o desať percent, pričom ako hlavné riziká vidí negatívny vplyv ciel na spotrebiteľov a firemné rozpočty. Julian Emanuel z Evercore varuje dokonca pred možnou korekciou až o 15 percent, čo by index stiahlo k úrovni 5 500 bodov - blízko panických miním z apríla.

Skeptickí šéfovia firiem

Znepokojujúce správy prichádzajú aj z prostredia firiem. Podľa údajov Washingtonskej výskumnej agentúry si v minulom mesiaci kúpili akcie svojej spoločnosti insideri len zo 151 spoločností z indexu S&P 500, čo je najnižší počet od roku 2018. Tento trend naznačuje, že firemný manažment, teda ľudia s najlepším prehľadom o stave svojich podnikov, je pri investovaní do vlastných akcií čoraz zdržanlivejší.

„Korporátne vedenie sa v súčasnosti správa veľmi podobne ako inštitucionálni investori - konzervatívne a s veľkým dôrazom na riadenie rizika,“ skonštatoval pre Bloomberg Dave Mazza, generálny riaditeľ spoločnosti Roundhill Investments.

BBG: Insiders at just 151 S&P 500 companies bought their own stocks last month, the fewest since at least 2018, according to data compiled by the Washington Service. And while July’s selling by corporate insiders slowed from June’s pace, purchases dropped even more, pushing the… pic.twitter.com/IMa6loGBcH — Neil Sethi (@neilksethi) August 4, 2025

Dlhodobý trend ostáva nemenný

Napriek krátkodobým varovaniam zostávajú odborníci a trhoví veteráni optimistickí, pokiaľ ide o dlhodobý výhľad. Stratégovia ako Mike Wilson z Morgan Stanley, Julian Emanuel z Evercore a Parag Thatte z Deutsche Bank sa zhodujú, že akékoľvek poklesy by mali investori vnímať ako príležitosť na nákup. Svoj optimizmus opierajú hlavne o silné prognózy ziskov veľkých amerických spoločností.

J. Emanuel radí hľadať nákupné príležitosti najmä v segmente umelej inteligencie. Pripomína tiež, že trh sa pohybuje v cykloch a menšie poklesy sú jeho bežnou súčasťou. Zatiaľ čo trojpercentné korekcie sa objavujú približne každé dva mesiace, tie väčšie, päťpercentné a viac, prichádzajú zhruba raz za štyri mesiace.

„Ak by americká ekonomika ukázala ďalšiu slabosť, Fed by mohol byť nútený znížiť sadzby, čo by pre akcie znamenalo ďalší impulz k rastu,“ uzatvára M. Wilson.