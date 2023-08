Dlh mnohých krajín sa od pandémie výrazne navýšil. Netýka sa to len Slovenska, ktoré sa z úrovne okolo 50 percent dlhu voči HDP prehuplo nad 60 percent. Pomoc obyvateľom počas kríz totiž niečo stojí. Peniaze nerastú na stromoch, buď ich vláda vyberie na daniach, alebo si ich požičia.

Slovensko v tom nebolo samé, aj USA sa prehupli z úrovne tesne nad 100 percent pred pandémiou na viac ako 120 percent v súčasnosti. V úvode augusta ratingová agentúra Fitch odobrala Washingtonu najvyšší rating, teraz má stále veľmi kvalitný, ale len druhý najvyšší rating AA+.

USA je síce kvalitný dlžník ponúkajúci veľkú ekonomiku, niekoľko storočnú históriu bez bankrotu a vysokú likviditu. Svoje dlhy si vždy zaplatí do posledného centu a jeho dlhopisy slúžia ako benchmark na ocenenie množstva iných aktív. Jeho dlhopisy v reakcii mierne stratili na hodnote a výnosy 10-ročných dlhopisov sú neďaleko 15-ročných maxím, nad štyrmi percentami.

Rizikové prirážky klesajú

V eurozóne napríklad nemecké dlhopisy ponúkajú nižší výnos, len približne 2,5 percenta čo ukazuje vysokú dôveru investorov voči nemeckej ekonomike (a tiež nižšie sadzby ECB v porovnaní s americkým Fedom). Trend je však rovnaký - výnos je neďaleko viac ako 10-ročných maxím. Ak výnosy kvalitných dlhopisov stúpajú, logika by hovorila, že slabší dlžníci už musia byť pod poriadnym tlakom.

Pri pohľade na výnosy talianskeho či slovenského dlhu však nevidieť nijaký problém. Najlepšie to ilustrujú rizikové prirážky voči nemeckým dlhopisom. Ak by exitovali obavy o slabších dlžníkov, výnosy by mali rásť rovnako rýchlo, ba možno aj rýchlejšie. Veď napríklad banky zvyšujú rizikové prirážky pre dlžníkov u ktorých je vyšší predpoklad zlyhania pri splácaní.

Je to normálna vec, banka si musí vytvárať rezervy na absorbovanie strát z nesplatených úverov, preto časť z nich sa jej nikdy nevráti a nemusí pomôcť ani predaj kolaterálu. Ak rastie riziko, za úver sa platí skrátka viac.

Vlády s nižším ratingom však teraz zažívajú dobré obdobie. Rizikové prirážky sú nižšie než pred pár mesiacmi. Slovensko pripláca na 10-ročných dlhopisoch 121 bázických bodov (1,21 percentuálneho bodu) oproti nemeckým 10-ročným dlhopisom. To je síce viac ako na začiatku roka (109 bodov), ale zároveň o najnižšie úrovne od marca 2023.