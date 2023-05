Dohoda o posunutí dlhového stropu je „v princípe“ hotová a bankrot vlády najväčšej ekonomiky sveta s takmer najvyšším ratingom by nemal nastať. Investori však boli celé mesiace v napätí a dohoda naťahovala až do poslednej chvíle.

To podnietilo investorov, aby hľadali bezpečné prístavy. Lenže, nemali byť práve americké vládne dlhopisy bezpečným prístavom? Nuž, po väčšinu času áno. Ale nie zrovna v čase, keď vedenie krajiny naťahuje o výšku výdavkov a dlhu krajiny.

Na jednej strane je to lepšie, ako míňanie bez limitu, ale pevný termín, kedy sa peniaze v štátnej pokladnici minú sa neúprosne blížil. A bez dohody nemohla vláda emitovať nové dlhopisy. A pokiaľ by sa republikáni s demokratmi nedohodli v čas, situácia by bola veľmi napätá.

Nervozita bola pritom prítomná počas posledných týždňov neustále. Akcie síce klesli len o jedno percento, fondy vypredávali aj krátkodobé pokladničné poukážky, ktoré mali byť splatné počas júna a ďalších mesiacov, kedy hrozilo, že by ich vláda nesplatila. Ich výnos bol viac ako 6 percent, teda vyšší ako sadzby Fedu (5 – 5,25% percenta). To odrážalo ich vyššie riziko.

Kam peniaze smerovali? Do korporátnych dlhopisov veľkých amerických spoločností. Výnosy pokladničných poukážok Microsoftu splatných v auguste boli pod piatimi percentami. V prvej polovici mája dokonca pod štyrmi percentami.

Klesajúce výnosy odrážali vysoký dopyt, ktorý dvíhal cenu ich poukážok. To znamená jediné, investori sem nalievali svoje peniaze a hoci výnos nestál za veľa, veľkým americkým firmám verili viac, ako vláde.