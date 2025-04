Americký minister financií Scott Bessent v nedeľu vystúpil sebavedomo a neoblomne – aj napriek masívnemu výpredaju na globálnych trhoch, ktorý spustili nové americké clá. Podľa neho sú tarify nevyhnutné. A predstava, že by mohli spôsobiť recesiu v USA? Neprípustná.

„Nevidím dôvod, prečo by sme mali počítať s recesiou,“ povedal Bessent v relácii Meet the Press na NBC.

„Snažíme sa vybudovať dlhodobé ekonomické základy prosperity,“ povedal minister financií S. Bessent. Na margo kolapsu akciového trhu, len stručne dodal, že nikto nemôže vedieť, ako sa bude akciový trh správať z krátkodobého hľadiska.

Spolu s ministrom obchodu Howardom Lutnickom a obchodným poradcom Bieleho domu Petrom Navarrom vyslali jasný signál: prezident Donald Trump neplánuje cúvnuť. Ani o krok.

"What we're looking at is building the long-term economic fundamentals for prosperity that I think the previous administration had put us on a course toward financial calamity." - U.S. Secretary of the Treasury, Scott Bessent, to Kristen Welker on NBC's Meet the Press



