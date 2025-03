Nemecké jadrové elektrárne by mohli v roku 2030 opäť dodávať elektrinu. Zaznelo pred pár dňami v nemeckom verejnoprávnom rozhlase.

Odvolával sa pri tom na informácie Nukem, spoločnosti, ktorá sa špecializuje na nakladanie s rádioaktívnym odpadom a vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky.

Podľa spoločnosti existuje reálna šanca, na základe ktorej by sa niektoré odstavené jadrové elektrárne mohli opäť uviesť do prevádzky. Thomas Seipolt, riaditeľ spoločnosti, pre nemecké médiá uviedol, že náklady na opätovné spustenie by sa mohli vyšplhať na jednu až tri miliardy eur na jeden reaktor.

Energetické spoločnosti ako EnBW či EON však podľa dostupných informácií návrat k jadru momentálne vylučujú s tým, že demontáž jadrových zariadení je už v pokročilom štádiu.

Jadro ako menší nepriateľ

Nemecko už pár mesiacov naplno pociťuje dôsledky odpojenia posledných troch jadrových elektrární v krajine. Výsledkom sú zvyšujúce sa ceny energií aj zvyšovanie závislosti na dodávkach elektriny z iných krajín.

S pribúdajúcimi problémami sa však zároveň mení aj vnímanie nemeckej spoločnosti. Podľa výsledkov nedávnej štúdie spoločnosti Radiant Energy Group by sa dve tretiny obyvateľov Nemecka v súčasnosti k jadrovej energetike vrátili. Podľa štúdie tomu nebránia žiadne veľké technické prekážky. Na stole sú právne a politické prekážky, ktoré by sa však dali riešiť.

V roku 2025 sa bude jadrová energia podieľať na rekordných úrovniach výroby elektriny.