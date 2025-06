Nemecký denník Welt am Sonntag nedávno odhalil možný politický škandál, ktorého hlavným aktérom je Európska komisia. Z uniknutých dokumentov totiž vyčítal, že Brusel potajomky presúval peniaze daňových poplatníkov na účty environmentálnych mimovládnych organizácií (MVO), aby nimi mohli financovať žaloby a kampane namierené proti súkromným nemeckým firmám.

Pobúrené Nemecko

Novinám Welt am Sonntag sa do rúk dostali „tajné zmluvy“ z roku 2022. Po analýze ich obsahu dospeli k názoru, že Komisia zaplatila environmentálnym MVO dokopy až 700-tisíc eur, aby propagovali klimatické politiky Únie. Boli medzi nimi aj známe organizácie ako ClientEarth a Priatelia Zeme (Friends of the Earth).

Podľa informácií Welt am Sonntag mala organizácia ClientEarth od Bruselu údajne dostať 350-tisíc eur. Jej úlohou bolo „vláčiť nemecké uhoľné elektrárne po súdoch s cieľom zvýšiť finančné a právne riziko prevádzkovateľov“. Organizácia Priatelia Zeme zas mala podľa inštrukcii Komisie podnecovať odpor voči dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Mercosurom.

Brusel peniaze mimovládkam údajne vyplatil v roku 2023, čiže rok po podpise zmlúv. Vyšetrovanie denníka prišlo v čase, keď pravicové skupiny opakovane obviňujú Komisiu z toho, že nezákonne používa peniaze daňových poplatníkov na presadzovanie svojej zelenej agendy.

Zistenia denníka pobúrili najmä Christopha de Vriesa, parlamentného štátneho tajomníka na nemeckom ministerstve vnútra. Na platforme X si nedal servítku pred ústa: „Je to poburujúce, keď časti Európskej komisie používajú peniaze daňových poplatníkov na podporu klimatických a environmentálnych lobistov s cieľom zámerne poškodzovať energetické spoločnosti a poľnohospodárov, sabotovať projekty EÚ, politicky si podrobiť poslancov a ovplyvňovať verejnú mienku.“

Obvinení vracajú úder

Hovorca Európskej komisie obvinenia nemeckého denníka pre Brussels Signal poprel: „Medzi Európskou komisiou a MVO neexistujú žiadne tajné zmluvy. Komisia uplatňuje vysoký stupeň transparentnosti, pokiaľ ide o poskytovanie finančných prostriedkov mimovládkam,“ uviedol hovorca inštitúcie.

Šéfka nemeckej pobočky ClientEarth Christiane Gerstetter uistila verejnosť, že „žiadna časť“ financií z programu LIFE, ktorý sa vzťahuje na projekty na ochranu prírody a klímy v EÚ, nebola použitá na vyrovnanie „externých súdnych nákladov“. Mimovládka grant použila na podporu zamestnancov a prevádzky nemeckej vetvy. Napriek tomu sa Brussels Signal podarilo získať plné znenie zmluvy medzi ClientEarth a Komisiou, v ktorých sa výslovne písalo, že MVO sa zaviazala viesť právne kroky proti uhoľným elektrárňam.

Hovorca Priateľov Zeme sa voči tvrdeniam nemeckého denníka takisto ohradil. „Väčšinu už v minulosti prezentovali niektorí nemeckí členovia EPP a niektoré médiá. Boli však vyvrátené.“

V apríli tohto roku Európsky dvor audítorov kritizoval EÚ za jej „netransparentné“ praktiky financovania a „fragmentované a nespoľahlivé“ informácie. Táto téma rezonovala aj Európskym parlamentom. V januári totiž média odhalili, že pod vedením bývalého podpredsedu Franza Timmermansa mala Komisia údajne platiť zelené MVO za ovplyvňovanie europoslancov, podnikov a európskych inštitúcií. Išlo údajne o súčasť tajnej lobistickej schémy. Po tlaku zo strany konzervatívnych strán Brusel priznal, že pracovné programy MVO financované EÚ naozaj zahŕňali „nevhodné“ formy lobingu.