Hoci sa evidovaná nezamestnanosť na Slovensku stále drží pod šiestimi percentami a ukazovateľ podielu disponibilných uchádzačov na štyroch percentách, obraz slovenského pracovného trhu nie je ani zďaleka ideálny. Problémom je napríklad uplatnenie absolventov po ukončení štúdia.

Tento problém má viacero dimenzií. Nejde totiž len o to, že v danom sektore alebo lokalite je nedostatok pracovných príležitostí. Súvisí to aj s tým, že trh práce a vzdelávací systém na Slovensku nie sú ideálne zosúladené a ich prepojenie nie je dostatočné. Prejavuje sa to v konečnom dôsledku dvomi spôsobmi – buď nedostatkom pracovných miest pre absolventov, alebo nedostatkom kvalifikovaných absolventov pre dané pracovné pozície.

Duálne vzdelávanie ako cesta

Najviac pracovných ponúk sa v súčasnosti inzeruje v oblasti výroby, logistiky, obchodu, administratívy či cestovného ruchu. „Medzi odvetvia, ktoré majú najväčší pomer ponúk vhodných pre absolventov voči všetkým ponukám patria chemický priemysel, kde je takých ponúk až 61 percent, ďalej sociálne služby so 60 percentami alebo výrobné odvetvia s 53 percentami,“ konštatuje manažérka komunikácie pracovného portálu kariera.sk Katarína Tešla.