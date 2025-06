EÚ uvalila antidumpingové clá na dovoz preglejky z Číny len pár dní po tom, čo sa Peking pokúsil zmierniť vzájomné obchodné napätie. Európska komisia tento krok prijala v súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním, ktoré začala v októbri 2024 na základe formálnej sťažnosti konzorcia Greenwood zastupujúceho 17 výrobcov preglejky z tvrdého dreva z celej Európskej únie.

Dovozy z Číny zaplnili medzeru po tom, čo EÚ zakázala import ruskej a bieloruskej preglejky v reakcii na inváziu na Ukrajinu. Komisia uviedla, že predaj, produkcia a zisky domáceho preglejkového priemyslu medzi rokmi 2021 a 2023 klesali.

Slovákom chýba podpora štátu

Európsky priemysel čelí poklesu predajov v dôsledku lacného dovozu preglejky z tvrdého dreva z Číny. Medzi januárom a augustom 2024 vzrástol import medziročne o 23 percent, pričom dosiahol objem 837-tisíc metrov kubických. Priemerná cena klesla o 2,2 percenta na 534,4 eura za kubický meter. Zároveň však stúpol export preglejky z tvrdého dreva z Ruska do Číny, a to až o 74 percent, čo vyvolalo obavy z možného reexportu do EÚ.

Greenwood tvrdí, že čínska preglejka sa predáva za umelo nízke ceny, čím porušuje pravidlá férového obchodu a ohrozuje európskych výrobcov. Európska komisia preto na tieto dovozy zaviedla predbežné clá až do výšky 62,4 percenta. Konzorcium rozhodnutie privítalo, no zároveň žiada, aby bola konečná sadzba ešte vyššia.

Dovozcovia v EÚ, ktorí sa spoliehajú na čínsku preglejku, môžu čeliť zvýšeným nákladom. Kupujúci by pri hľadaní alternatívnych zdrojov mali vyberať najmä dodávateľov s udržateľnými produktami v súlade s úniovými predpismi, aby predišli potenciálnym problémom. Dobrou možnosťou pre európskych dovozcov je napríklad vietnamská preglejka.

Prezident Zväzu spracovateľov dreva SR Peter Zemaník v rozhodnutí EÚ nevidí príležitosť na rozvoj domácej výroby preglejky na Slovensku. „Máme iba malých výrobcov preglejky, ktorých táto informácia asi poteší, ale nebude to impulz na investíciu do zvýšenia výroby. Nie je tu podpora od štátu a nikto nevie ako dlho bude toto clo trvať. Navyše, ako sa dá zistiť z dostupných dokumentov, jedna čínska spoločnosť má z tohto cla výnimku a panuje reálna obava, že práve cez ňu bude Čína produkty exportovať. Takúto možnosť vedia využiť väčšie preglejkárne, ktoré majú ešte voľné kapacity alebo pre nich nie je problém investovať do nového lisu (možno aj za pomoci štátu), ale také už u nás nie sú,“ povedal pre TREND.

Čína sa vynašla

Brusel začal monitorovať aj dovoz preglejky z mäkkého dreva, na ktorú sa clá nevzťahujú. Existujú totiž podozrenia, že čínski exportéri maskujú tvrdú preglejku, aby sa vyhli tarifám. Budú mať totiž spätnú účinnosť a vzťahovať sa budú aj na dovozy uskutočnené od decembra 2024.

Priemyselné skupiny už dlho upozorňujú, že čínski exportéri vedia clo obchádzať miernym pozmenením produktov alebo ich prepravou cez tretie krajiny. „Údajne používajú veľmi tenké vrchné vrstvy z dyhy mäkkého dreva, ktoré dajú navrch preglejky z tvrdého dreva. Takýto výrobok potom spadá pod colné kódy, ktoré nepodliehajú registrácii. Jeho kľúčové vlastnosti sa pritom nezmenia,“ uviedla Komisia. Zároveň upozornila, že by mohla toto obchádzanie začať v blízkej budúcnosti vyšetrovať, aby minimalizovala riziko.