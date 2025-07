„Dnes vidíme, že aj krátky výpadok jedného vedenia dokáže paralyzovať rozsiahlu časť štátu,“ hovorí pre TREND odborník na energetiku Pavel Janeček v reakcii na rozsiahly blackout, ktorý zasiahol značnú časť Česka. Ľudia zostali bez elektriny, nastal rozsiahly kolaps dopravy v Prahe a hasiči zachraňujú ľudí z výťahov, v ktorých uviazli.

Ako, na základe doteraz dostupných informácií, hodnotíte blackout v Českej republike a jeho možné príčiny?

Oficiálne vyjaderenie ČEPS, ktorý je zodpovedný za prenosovú sústavu, v podstate hovorí, že je to výpadok na V411. To je Vyškov-Hradec v Ústeckom kraji, vedenie približne 45 kilometrov, prevažne jednoduché vedenie. Charakteristika N mínus 1, teda podriadené vedenie, v podstate takýto výpadok vylučuje, preto tam bude ešte niečo iné. A nie je úplne náhoda, že sa to stalo pri nemeckých hraniciach. Mimochodom, Hradec je zásadný rozvod na území ČR, ktorý prijíma veľmi vysoké napätie z Nemecka.

V tejto chvíli však nemôžem vôbec tvrdiť, že je to otázka prepätia, ako to bolo nedávno na Pyrenejskom polostrove.

V akom rozsahu blackout zasiahol Česko?

Spomínané 45 kilometrové vedenie vyradilo väčšiu časť Prahy, zásadnú rozvodňu na Chodove, juhovýchod Prahy, Benešov a okolie, celé severné Čechy, Liberec, Most, Hradecký kraj a podobne.

Aká bola podľa Vás pripravenosť ČR na predchádzanie podobným udalostiam?

V českých médiách zaznievajú rôzne vyjadrenia. Napríklad minister vnútra tu nie je od toho, aby šíril paniku. Myslím si, že celá ČR, podobne ako iné krajiny, na niečo podobné je pripravená.

Najzásadnejšie však je, akým spôsobom je zaistená kritická infraštruktúra štátu. A dnes sme v Prahe videli v podstate kolaps dopravy, hasiči sa snažia dostať ľudí von z výťahov, v ktorých uviazli a podobne. Ak však zaznievajú vyjadrenia, aby mal teraz každý koncový spotrebiteľ pomaly vlastný zdroj elektrickej energie, aby mal dostatok vody a generátor – ako si to predstavujeme, že každý bude mať pri paneláku generátor? Koncoví spotrebitelia sú v tomto smere zraniteľní, no riešenie je v odstraňovaní príčin celého problému. A to je aj v budovaní obnoviteľných zdrojov a rôznych systémových rezerv. Je potrebné budovať robustnú energetiku, ktorá bude proti takýmito udalostiam odolná. Osobne si myslím, že v tomto smere bolo treba konať už pred niekoľkými rokmi.

Takže hovoríte, nešíriť paniku, ale riešiť príčiny. Čo by sa malo zlepšiť, aby sa predchádzalo ďalším blackoutum v budúcnosti?

Energetický mix musí byť stabilný a v žiadnom momente nemôže byť väčšinovo tvorený obnoviteľnými zdrojmi, aj keď si mnohí myslia, že je to fajn. Jednoducho, v momente keď svieti slnko a fúka, máme problém. Blackout totiž nevzniká z nedostatku elektrickej energie, ale naopak z prebytku.