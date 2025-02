Domáca ekonomika vstúpila do nového roka s dynamickým rastom cien. Podľa rýchleho odhadu Európskeho štatistického úradu (Eurorat) sa priemerné ceny v slovenskej ekonomike zvýšili o 4,1 percenta. Horšie sú na tom už len obyvatelia Belgicka (4,4 percenta) a Chorvátska (5,0 percenta). Spomedzi krajín eurozóny zaznamenali najnižší rast cien Íri (1,5 percenta).

Eurozóna čelí stagnujúcemu hospodárskemu rastu. V poslednom štvrťroku minulého roka stúpol HDP medziročne o 0,9 percenta, no medzikvartálne zostal na rovnakej úrovni. Európska centrálna banka sa v snahe predísť recesii minulý týždeň rozhodla opäť znížiť základné úrokové sadzby. Z pohľadu sporiteľov je kľúčová depozitná sadzba, ktorá sa momentálne nachádza na úrovni 2,75 percenta, pričom do konca roka by mohla klesnúť na 2,0 percenta.

Domáce banky na tento vývoj reagujú postupným znižovaním výnosov termínovaných vkladov. V súčasnosti je maximálne možné zhodnotenie pri ročnom termínovanom vklade na úrovni 2,6 percenta – ide o najlepšiu ponuku na trhu. Na rozdiel od minulosti výška vkladu už neovplyvňuje úrokovú sadzbu. Banky sú ochotné dať o niečo lepšie podmienky iba pri dlhšej viazanosti. Najvýhodnejšie podmienky aktuálne platia pre štvorročné a päťročné termínované vklady, pri ktorých sa úroková sadzba pohybuje na úrovni 3,2 percenta ročne.

Pri očakávanej inflácii bude sporenie aj v tomto roku stratové. UniCredit Bank predpokladá, že priemerný rast cien dosiahne v roku 2025 úroveň 4,3 percenta a v roku 2026 spomalí na 2,7 percenta. Pri dlhšej viazanosti je však možné prekonať očakávanú výšku budúcoročnej inflácie. Pri kratšej to možné nie je, keďže úroky na ročných termínovaných vkladoch budú čoraz nižšie a prípadný rast úrokových sadzieb v eurozóne sa aktuálne javí ako málo pravdepodobný.